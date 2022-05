Por concepto de infracciones se recaudan 50 mdp: Tesorera

María Arévalo

La tesorera municipal. María García Ramos, informó que el ayuntamiento ha recaudado 50 millones de pesos por infracciones de no respetar el reglamento de tránsito municipal.

“Llevamos 50 millones, no sabemos cuál será la tendencia, si en algún momento llegamos a los 91 millones presupuestados, ese excedente le tenemos que dar un destino si fuera el caso, la verdad es que no es la intención del gobierno, lo que nosotros queremos es que sea un tema de orden y seguridad, la lógica y ya lo estamos viendo en lugares donde ya se está ordenando, por ejemplo en el parque del Arte, la gente se estacionaba en sentido contrario, ahora ya no lo hace al ser multada”, precisó.

La tesorera reiteró que el tema es que los ciudadanos cumplan con el reglamento para evitar ser infraccionados, por ello, refirió que la cantidad de multas que se registraron al inicio de la administración no se compara a lo que se tiene actualmente.