Por Mino D’Blanc

“Maybe You’re The Problem” es el nuevo sencillo de Ava Max, que lanzó a la par de su video oficial y que ya se encuentran en plataformas digitales, en YouTube y en las redes sociales de la artista.

“Todos siempre dicen “no eres tú, soy yo”, pero a veces el problema realmente no soy yo, “eres tú”, comentó Ava Max, a lo que agregó sobre la canción: “fue muy divertida de crear. Esta nueva música en la que he estado trabajando es la música más personal que he hecho. No puedo esperar para compartirlo contigo muy pronto”.

El video de “Maybe You’re The Problem” fue dirigido por Joseph Kahn quien ha trabajado con artistas internacionales como Britney Spears, Taylor Swift, Jennifer López, entre otros.