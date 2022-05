Nace Real Madrid Virtual World, una Plataforma pionera que une a todos los madridistas del mundo

El Real Madrid, de la mano de la compañía española Astosch Technology (con partner tecnológico coreano), es el primer Club del planeta que une a toda su Comunidad gracias a un chat traductor multilenguaje, de texto y de voz que es pionero en el mundo.

La Aplicación ofrece una recreación ultra realista del Tour del Bernabéu y de la Ciudad Deportiva, donde los aficionados podrán disfrutar del museo en 3D y acceder a contenidos inéditos.

PRNewswire

El Club madridista ha creado su propia Plataforma Social para unir a sus aficionados de los cinco continentes de forma directa y sin que el idioma suponga una barrera, se convierte así en el primer Club del mundo que une a toda su Comunidad. Esta herramienta es posible gracias a un chat traductor multilenguaje, de texto y de voz, en tiempo real.

Real Madrid Virtual World is born, a pioneering Platform that unites all Madridistas around the world

De esta forma, aficionados del Real Madrid de cualquier país podrán interactuar entre ellos, creando su propio Avatar, sin que el lenguaje sea un inconveniente. Los aficionados pueden crear su propia Sala para debatir o compartir experiencias en cualquier idioma.

Real Madrid Virtual World ofrece una recreación muy realista del Tour del Bernabéu y de la Ciudad Deportiva, gracias a la cual los aficionados podrán pasear por sus Salas, disfrutar de sus Trofeos en 3D o acceder a contenidos exclusivos. La experiencia podrá disfrutarse desde cualquier dispositivo móvil, smartphone o tablet.

Única en el mercado

Real Madrid Virtual World marca un antes y después en el mundo del fútbol con esta Plataforma, convirtiéndose en una auténtica red social para todos los aficionados del Club blanco, y significa una importante evolución en el desarrollo social del Club. Es la primera vez en la historia que se podrán unir a todas las peñas y fans del mundo de un Club de fútbol.

También se potenciará la creación de una Comunidad, gracias a un ranking geolocalizado en el que los aficionados podrán conseguir premios exclusivos a través de la creación de Salas con el mayor número de amigos y aficionados posibles. La Aplicación, desarrollada por la compañía española Astosch Technology (con partner tecnológico coreano) está disponible en los Markets de Apple, Google y Huawei AppGallery de forma gratuita.