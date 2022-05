Egresado UDLAP explica la mejor forma de invertir el dinero 

RDS/STAFF



Cholula, Puebla, a 5 de mayo de 2022.- Si las personas supieran que cualquiera puede invertir en la Bolsa Mexicana de Valores para tener un futuro provisorio, se acercarían más a asesores como Joaquín Sánchez Vallejo, egresado de la Universidad de las Américas Puebla y gerente de Cuentas Especiales del Grupo Financiero Banorte para preguntarle en qué, cómo y cuánto podría recabar.

Al estudiar la Licenciatura en Banca e Inversiones en la UDLAP, un joven tiene la oportunidad de hacer una certificación como asesor de estrategia de inversión, la cual permite ser de las únicas personas en el país en hacer operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pues pese a ser una institución pública se requiere de gente especializada para poder hacer transacciones.

“La certificación significa que estás reconocido a nivel nacional por una asociación que permite dar un panorama a las empresas en el sector financiero; que la universidad nos haya dado esa oportunidad es ir un paso adelante de todos los egresados”, explicó el Lic. Sánchez Vallejo.

Pero el servicio ofrecido no solamente se da a las empresas, cualquier persona puede invertir ya sea en acciones, cetes o deuda gubernamental, el detalle está en saber en qué, cómo y quién podría ayudar.

“Invertir siempre es bueno, yo creo es una buena oportunidad para tener un resguardo de tu capital y mayor ingreso al futuro, (aunque) depende mucho del tipo de persona, si es un poquito temerosa o no le importa tanto el riesgo”, manifestó el gerente de Cuentas Especiales del Grupo Financiero Banorte.

La manera de invertir, independientemente de cómo vaya la situación económica, siempre lleva una estrategia, aseguró el egresado de la UDLAP.

Por ejemplo, si se quiere ser conservador se puede invertir en deuda gubernamental, la cual siempre traerá dividendos positivos; si se es arriesgado se puede inclinar por capitales para correr un riesgo de obtener enormes ganancias o nulas.

Otras posiciones dirán que se debe considerar cómo se comporta el año, así la parte de deudas pueden ir subiendo las tasas de interés.

Los cetes también pudieran ser una buena opción para destinar capital, aunque se debe tener en cuenta que solo se puede hacer en un cierto día cuando el gobierno federal emite un cierto monto al público. “Lo que hace un cete es que le estás prestando dinero al gobierno y después de cierto plazo te va a regresar tu dinero más un cierto premio”, explicó el Lic. Joaquín Sánchez.

Sobre el capital para invertir, el licenciado en Banca e Inversiones por la UDLAP, aseguró que se puede operar desde $10, lo equivalente a un cete, hasta los miles o millones con los que se pudieran contar.

Sin embargo, como se refirió anteriormente, se debe acercar a un asesor de estrategia de inversión en instituciones financieras de prestigio para definir tanto la estrategia, en qué destinar y con cuánto capital se puede empezar para tener buenos dividendos.

“Cada casa de bolsa cuando haces un contrato te hacen un perfil de inversión, con base en eso ellos te recomiendan qué sí o qué no, yo siempre he dicho es bueno diversificarse para que, si bien las ganancias no pueden ser extremadamente rápidas, pero tampoco lo sean las pérdidas. (Entretanto) el monto a invertir depende mucho de la casa financiera, cada una tiene sus saldos mínimos para apertura de una cuenta, beneficios, costos y sus requisitos”, explicó el egresado de la Universidad de las Américas Puebla.