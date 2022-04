Alex Durán platica sobre su participación en la 3ª temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”

Por Mino D’Blanc

Alex Durán, quien es reconocido por haber dado vida a Ishiro en la teleserie “El dragón”, es uno de las personalidades confirmadas para la tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” que inicia el próximo lunes 2 de mayo en el programa “Hoy” que se transmite por “las estrellas”.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Después de tu éxito como actor en teleserie y de que la gente no sabía que te gustaba la bailada, ahora entras a “Las estrellas bailan en Hoy”.

AR: (ríe) Te digo algo, yo tampoco sabía. La gente no lo sabía, yo tampoco lo sabía, pero mira, como lo estoy mencionando en las entrevistas, agradezco primero que nada las palabras por lo de las series, por todo, pero les pongo un poco de ejemplo de cuando me invitaron a participar en “El Dragón” que el personaje de Ishiro tenía que ser un experto en artes marciales, pero yo les dije “oigan, Alex no es un experto en artes marciales” y me dijeron “pero podemos ensayar, para eso podemos entrenar” y me encerraron dos meses, tres meses con clases de artes marciales mixtas y terminamos haciendo ese personaje. Entonces por qué pongo este ejemplo, porque el día que Andy Escalona me invita a participar en la tercera temporada, yo le dije “Andrea, la verdad es que yo no soy bailarín; me sé mover, tengo un proyecto musical en el cual bailo, tengo coreografías con bailarinas y todo, pero no es que yo vaya al Mama Rumba y me ponga a rayar la pista”, ¿me explico?, pero mira, esta vida es de retos, de aprender, me fascina aprender cosas nuevas y estoy seguro que me la voy a pasar increíble en este proyecto porque tenemos ensayos, vamos a preparar coreografías, conozco perfectamente a todos los demás participantes, entonces va a ser una gran experiencia.

MD’B: ¿Todavía no sabes con quién te toca bailar?

AD: Fíjate que yo sí sé con quién me toca bailar, pero aún no lo puedo decir. Me encantaría bailar con Liz Vega porque ella es la reina del baile, pero de Olivia Colins que ya está confirmada y con Liz Vega que ya están confirmadas, con ninguna de ellas me toca. Esta semana van a empezar a destapar más concursantes y necesito bailar con alguien alto, con una chica alta, ¿estás de acuerdo? Yo mido un metro noventa y ocho, porque yo ya sé con quién voy a bailar. No la conozco personalmente, nos seguimos en redes sociales, conozco a las personas que están a su alrededor, pero personalmente no la conozco, entonces nos da mucha risa que nos vaya a tocar bailar juntos, pero de esto se trata este reality show, de conocer, de ampliar como el círculo. Estoy bien emocionado, la verdad es que estoy muy emocionado. No es actriz, ni cantante.

MD’B: ¿Cuál es el reto que te impones al entrar a “Las estrellas bailan en Hoy”?

AD: Mi reto es demostrarme a mí mismo que puedo hacer cosas. Creo que a fin de cuentas desde que soy chiquito soy una persona que tiene muchos sueños y que la gente le dice “no puedes, no eso no vas a poder” y me encierro en esta cosa de hacer todo lo posible para lograrlo. Cuando me invitó Andy y dije “¿por qué lo quiero hacer?, nunca he hecho un reality show, no me encantan los reality shows”, me gusta este rollo de decir “sé bailar, tengo como la noción, pero quiero aprender a hacerlo bien y que la gente también conozca otra faceta de Alex Durán”. De repente yo brinqué de la actuación a la música y ahorita la gente está conociendo a un Alex Durán en la música y también al principio era como “no, tú eres actor, ¿por qué cantas?” y de repente la gente escucha mis canciones y es como “oye, pues sí lo haces bien; oye, ¡qué padre!” y pasa lo mismo con el baile, la gente es como “oye, Alex no baila… Alex es un tipo de 1.98 que seguramente es un tronco” y la gente se va a sorprender; por eso lo hice, porque quiero sorprenderlos y quiero sorprenderme a mí mismo.

MD’B: ¿Cuál es tu género musical que cantas?

AD: Pop urbano. Tengo un proyecto desde hace un poco más de un año y medio. Estoy en plataformas como Alex Durán, para invitar a toda la gente que me escuche y ya llevo siete sencillos, el 6 de mayo estreno mi nuevo sencillo que se llama “Wow” y estoy bien contento también con el proyecto musical.

MD’B: ¿Tú compones y todo?

AD: Tengo un equipo muy bueno a mi alrededor. He compuesto con Kalimba, he compuesto con Óscar Calderón, con personas que le componen a Yuridia, pero yo siempre soy parte de la composición. De hecho, todas las canciones son historias mías que tienen que ver conmigo y con la vida de Alex Durán.

MD’B: ¿Hacia dónde te vas más? ¿Al amor, al desamor, o hacia dónde?

AD: Al amor; la verdad es que estoy enamorado de la vida, de mi esposa, de mi hija, de mi profesión, de mis proyectos, de mis amigos. Obviamente hay despecho, hay traición, hay de todo. Hemos escrito para que haya de todo, pero siempre, siempre, el amor es lo que ha regido mi vida. Como menciono, las personas que están a mi lado, a mi familia, a mis fans, a la gente que me sigue; entonces sin lugar a duda el amor es el cincel con el que escribo.

MD’B: ¿Cuál es el género que más se te dificulta bailar, ahora que estás en este reality show de baile?

AD: (ríe) Espero que esta entrevista no la vaya a estar leyendo mi productor, ni la gente del programa porque me van a poner ese género. La verdad es que no sé, podría ser el Merengue; la Salsa me gusta mucho, el Disco me gusta mucho. Yo creo que el Merengue, Mino, me iría por el Merengue el que más se me dificulta. Soy un güey muy machetero, entonces eso de “el pie aquí, el pie acá…”, el ve siguiendo obviamente la música me ha regalado ese oído también, pero el Merengue tiene muchos destiempos, tiene mucho eso, y yo creo que por ahí se me va a dificultar un poco, pero no pasa nada, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Estoy al tanto de que el programa dura 10 semanas, entonces vamos a tratar de durar la mayor cantidad de semanas posibles.

MD’B: ¿Por qué la gente tiene que seguirte en “Las estrellas bailan en Hoy”, por qué el público tiene que votar por ti?

AD: La gente tiene que votar por Alex Durán porque yo voy a ser el ejemplo de cualquier mexicano que esté viendo este programa y voy a demostrarles que no se necesita ser un bailarín profesional para poder lograr triunfar en este reto, ¿me explico?. Porque de repente la gente dice “es que yo no sé hacer tan bien esto” y se quedan ahí y no dan ese paso de decir “vamos a hacerlo, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a ensayar y vamos a dar un buen show”. Yo creo que la gente tiene que votar por Alex Durán para unirse conmigo. Vamos a hacer una unión y quiero que se vean en este espejo que es Alex Durán y porque le voy a meter todas las ganas, porque le voy a meter todo el corazón y eso es necesario para que la gente se enamore de alguien y de un proyecto. Nosotros lo estamos haciendo sin ningún lucro, solo lo estamos haciendo por divertirnos y por divertir al público. Vamos con todo el corazón y a enamorar a la gente; ya la gente se enamoró de Ishiro como personaje y ahora necesito que se enamoren de Alex Durán.

MD’B: Aparte de la música, aparte del baile, ¿qué otra cosa viene en tu carrera para este año?

AD: Fíjate que la vida me viene sorprendiendo. La actuación, hay muchos proyectos también de cine. Ahorita estoy súper metido con la música, ahorita con este reality con el programa “Hoy” y traigo muchos proyectos de estas dos cosas, tanto con la música como con la actuación y pues nada, yo creo que darle por ahí y viene bastante Alex Durán para la segunda mitad del año.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

AD: Estoy como Alex Durán Official, con doble f en todas mis redes sociales y quiero invitarlos a que me sigan a partir del lunes 2 de mayo en la tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” y también los invito a que escuchen mi música en plataformas digitales en las que estoy como Alex Durán y a que vean mis videos en YouTube.