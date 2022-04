Una más del poder judicial de Puebla: Juez de Huauchinango libera a acusado de homicidio

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Urge que alguien: El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez o, quizás, la secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill o el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes, le pongan atención a lo que sucede en el poder judicial poblano.

Ciertos jueces andan desatados, toman decisiones muy probablemente por razones personales y/o financieras y no jurídicas y liberan hasta a sujetos no solamente acusados, sino que, incluso, llevan tiempo en la cárcel por homicidio. La división de poderes y/o independencia de la instancia judicial no debería ser pretexto para que “juzgadores” se pasen la ley por el arco del triunfo, como habría sucedido en Huauchinango con Lucio León, juez de Control.

El pasado 22 de abril familiares de Bernardo N colocaron un recurso de apelación contra la determinación del 13 de ese mes del juez de control Lucio León, quien ordenó liberar a Víctor N, acusado de participar en el homicidio a golpes de Bernardo en la disputa por un terreno en 2020. Lo interesante del caso es que, según los quejosos, la defensa del supuesto asesino había pedido desde hace dos años el sobreseimiento del caso, sin que el propio Lucio León se los concediera.

Pero la “magia” del poder judicial se hizo presente. Porque los allegados a Víctor N contrataron a una nueva abogada defensora y – de manera repentina, sorpresiva y desde luego sospechosa- el mismo juzgador accedió a la petición de ella, sin que, al parecer, se hayan aportado verdaderas pruebas de descargo que justificaran tal determinación.

LAS NADA JURÍDICAS RAZONES DE UN “JUEZ” PARA LIBERAR A UN SUJETO ACUSADO DE AESSINATO

Como era de esperarse, la súbita decisión de Lucio León indignó a los deudos de Bernardo N y el 22 de este mes Aída Márquez Aranda colocó un recurso de apelación ante el Consejo de la Judicatura Federal, para que –esperemos así sea-revise no solamente el caso, sino la actuación de dicho juez de control, al que acusan de haberse basado en cuestiones personales y no legales para liberar a Víctor N.

Es importante agregar que, según los afectados por dicho asesinato, “no es posible que el homicida de su familiar haya sido liberado antes del terminar todo el proceso penal, desoyendo todas aquellas pruebas que no solo sirvieron para que se dictara una orden de aprehensión, sino que también sirvieron para que se dictara auto de vinculación a proceso en contra de Vitor (sic) N., pero ahora resulta que de forma por demás sospechosa, el homicida de su familiar sin mayor dato de prueba y solo con argumentos sin pruebas ordeno (sic) la libertad del homicida.

“Cabe señalar que este Juez de Control ya tienen (sic) más de tres años en esta región sin haber sido removido como sucede con la mayoría de jueces precisamente para evitar que adquieran compromisos con los usuarios y litigantes”.

Así que urge que alguien revise el funcionamiento del poder judicial en el estado. Porque, al parecer, nadie se hace cargo de la actuación de algunos de sus juzgadores: Tribunal Superior de Justicia de Puebla, como los cangrejos: World Justice Project

¿SE ATREVERÁ ROGELIO LÓPEZ ANGULO A APLICARLE LA LEY A GUSTAVO VARGAS CABRERA?

Eso se pregunta la gente en Huauchinango, porque ha visto que el presidente municipal actual, Rogelio López Angulo, no ha tocado ni con el pétalo de una conferencia de prensa a su antecesor, el indefendible Gustavo Vargas Cabrera, de infausta memoria: Gustavo Vargas Cabrera… ¿de presidente municipal de Huauchinango a carne de presidio

En el centro histórico de Huauchinango, en la parte del Vaticano monseñor Guillermo Ledezma y Manjarrez, el gobierno municipal colocó una leyenda restrictiva para prohibir el paso a los ciudadanos por la importante vía de comunicación, porque el recién construido túnel del expresidente municipal Gustavo Vargas Cabrera, viola La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del INAH

La obra de Vargas Cabrera, según se dijo, costó cinco millones de pesos por la rehabilitación de los túneles clausurados por la autoridad competente, que siguen sin funcionar, ya que -según los expertos- se estarían hundiendo por el movimiento y no tener los cuidados adecuados en dichas remodelaciones.

Así que el ex edil habría dañado el patrimonio histórico de un Pueblo Mágico como Huauchinango. Pero el sucesor, Rogelio López Angulo, mantiene un silencio extraño y cada día más preocupante: Desde Huauchinango: A horas de finalizar su gestión y pese a prohibición del INAH, Gustavo Vargas amagó con “inaugurar’ su “Casa de Cultura”