Yomico Art Revoluciona la Industria de los Tatuajes

Yomico Moreno, el mundialmente reconocido artista de tatuajes anuncia el lanzamiento de Yomico Art, www.yomicoart.com, la primera plataforma multifacética que ofrece eventos, master class, NFT’s y contenido digital para la industria del tatuaje.

La expansión de Yomico Art está dirigida a una audiencia del mercado general, entusiastas de los tatuajes y del arte, y a la comunidad de creadores de contenido. Todas las generaciones están listas para aceptar la expresión de arte corporal y Yomico Art está listo para llevarlos allí.

Yomico Art nació de la pasión por el arte corporal y por construir una comunidad que lleve esta cultura y estilo de vida hacia adelante. Hemos querido crear múltiples medios que nivelen cómo otros ven la evolución de los tatuajes, lo sofisticado e intrincados que pueden llegar a ser, y cómo un tatuaje puede conectar a las personas a través de auto-expresiones artísticas, comentó Yomico Moreno, fundador de Yomico Art.

La expansión de medios de Yomico Art inicia con su primer evento: un Tour comenzando en mayo 9, 2022, con visitas en Nueva York, Miami, México y Caracas (Venezuela). El evento presencial incluirá activaciones patrocinadas, experiencias, talleres, seminarios y sesiones de tatuaje en vivo. Todo con el apoyo y colaboración de las mejores marcas de la industria como Cheyenne, H2Ocean, INTENZE PRODUCTS, Gorilla Glove, Zoa y el evento premier de tatuajes: New York Empire State Tattoo Expo. Adicionalmente, contará con el apoyo del estudio de Yomico Art, el cual muestra su trabajo notablemente reconocido por el realismo en tatuajes. Este evento invita a la comunidad y artistas de tatuaje de todo el mundo para que vivan otro nivel de experiencias. Los interesados pueden registrarse en https://yomicoart.com/.

Ha sido un privilegio trabajar con Yomico. Aprecio su arte brillante y detallista, con habilidades únicas que no solo crean arte, si no que transmiten emociónes. Estoy entusiasmado de ver cómo Yomico llevará la cultura del tatuaje hacia adelante, comentó Dwayne Johnson “The Rock”, actor y co-creador, y fundador de Seven Buck Productions.

Llevando el arte del tatuaje a la comodidad del hogar, Yomico protagoniza en su propia Master Class llamada Realism 101. Esta Master Class será grabada y producida por Cinema Giants, una compañía productora que crea contenido impulsado por la cultura, desde videos musicales, documentales, películas, hasta series de televisión. Los segmentos de la Master Class van desde temas de historia, fundamentos hasta técnicas de tatuaje. Los usuarios pueden comprar el Master Class por episodio, o por completo.

Yomico es un artista increíble. Como creador y artista, puedo apreciar la atención a los detalles junto con el realismo que brilla a través de su trabajo, comentó el compositor y cantante Juanes.

Yomico es uno de los talentos más duros que ha dado Venezuela, Residente, el escritor, productor y co-fundador del grupo de rap alternativo Calle 13.

Hoy en día, los tatuajes han avanzado a otro nivel al haber personas que usan su piel como un lienzo que cuenta las historias de sus intereses, para engalanar quienes son o simplemente para llevar permanentemente el trabajo de su artista de tatuaje favorito. Los tatuajes han trascendido sus orígenes para convertirse en muchos casos, en un tema de moda, y una práctica social que ahora está lejos de aquel rol que se le dio a sus inicios. Yomico continuará liderando el camino cambiando la narrativa al mostrar que su arte, tinta y agujas pueden unirse para crear algo hermoso.

Acerca de Yomico Moreno

Yomico Moreno nació en Puerto Cabello, Venezuela y trabaja como artista del tatuaje desde 2005. Actualmente reside en New York, donde opera su propio estudio de tatuaje.

Moreno ha trabajado en algunos de los más prestigiosos estudios en varios países y continentes como Venezuela, Suiza, Europa, América Central y Suramérica. En Caracas, obtuvo reconocimiento a nivel nacional al ganar varios concursos en convenciones de tatuajes locales.

Yomico ha aparecido en CNN, Daily Mail (Reino Unido), Newsweek, Paramount Network “The Art of Ink”, Sullen TV, Inkedmag, VIX, entre otros. Ha sido parte de varias exhibiciones, incluyendo la exhibición “Tattoo Forever” en el Museo de Arte Contemporáneo en Roma, 13th Hour y Flesh to Canvas con Last Rites Tattoo, New York y en Japón.

En 2019 abrió su estudio privado, Yomico Art Studio en New York. En 2021 Yomico colaboró con The Rock en “Evolution of the Bull” tattoo y el proceso fue grabado y lanzado como un corto documental. Actualmente se encuentra trabajando un muchos nuevos proyectos, incluyendo una Master Class y un proyecto de NFT, “The Tattoo Shop”, y continúa viajando por el mundo haciendo colaboraciones con otros artistas, enseñando en seminarios, así como creando nuevas historias con sus tatuajes, llevando su arte a nuevos niveles.