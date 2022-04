Manchester City avanza a semifinales con ‘susto’ incluido; Liverpool ‘B’ completa la obra

ESPN

Manchester City sufrió en el campo del Atlético de Madrid para salir avante en la llave, mientras que Liverpool se enfrentó al Benfica con once alterno para cumplir con la tarea

Villarreal-Liverpool y Manchester City-Real Madrid serán las semifinales de la Liga de Campeones 2021/22 tras completar este miércoles el cartel los dos equipos ingleses al superar al Benfica y al Atlético de Madrid, respectivamente.

El martes el Villarreal eliminó al Bayern Múnich y el Real Madrid al Chelsea, último campeón.

MCI Manchester City 1 – 0 Atlético de Madrid ATL

El Manchester City se convirtió en semifinalista de la Liga de Campeones de fútbol al eliminar al Atlético de Madrid tras empatar 0-0 en el Wanda Metropolitano, un resultado que hace bueno el 1-0 favorable que obtuvo en Manchester y le enfrentará al Real Madrid por un puesto en la final de París.

El conjunto inglés, que tuvo una clara ocasión en la primera parte con un disparo al poste de Ilkay Gundogan en el minuto 30, acabó sufriendo en la segunda ante el ímpetu del Atlético en pos de igualar la eliminatoria, con más de una decena de disparos, el más peligroso una falta directa de Yannick Carrasco en el tiempo añadido que despejó Ederson con las yemas de los dedos.

Superviviente en la ida, rebelde en la vuelta, aclamado por su orgulloso público por su partido de este miércoles, el Atlético de Madrid asustó al Manchester City en el Wanda Metropolitano, llevó la emoción del duelo por un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones hasta el último instante, pero se quedó corto, sin el gol que tanto buscó este miércoles, sobre todo en el segundo tiempo, y al que tanto renunció hace una semana en el estadio Etihad, donde perdió la eliminatoria.

Porque el plan no dio para ganar al City, que será el rival del Real Madrid. El Atlético está eliminado. En la ida, escondió sus miedos en un repliegue intensivo sobre el que se refugió ante la tormenta que intuía, que no fue para tanto. No hay reproche en su espíritu defensivo entonces, tan lícito como cualquier otro, sino en su desaparición ofensiva. Un ejercicio de supervivencia del que salió vivo… Pero sólo a medias. La vuelta lo confirmó.

Igual que el “plan” al que tanto han recurrido en el Atlético para explicar cuestiones que no se circunscriben tanto a lo que pretendía Simeone en la ida, como no dar dos pases seguidos o no salir jamás al contragolpe en todo el primer tiempo, no salió del todo, tampoco el marcador, por una derrota mínima, sí, por 1-0 nada más, sin el valor doble de los goles fuera de casa de antes, pero una derrota al fin y al cabo que condicionó todo para este miércoles.

LIV Liverpool 6 – 4 Benfica BEN

Los suplentes del Liverpool, con la mente puesta en el partido de Copa contra el Manchester City del próximo fin de semana, salvaron la papeleta frente al Benfica (3-3) y completaron el pase a semifinales, las terceras en la Liga de Campeones de fútbol de la era Jürgen Klopp.

El alemán reservó a la mayoría de jugadores importantes y dejó a Mohamed Salah y Sadio Mané en el banquillo, consciente de que el sábado se jugará el pase a la final de la FA Cup contra el Manchester City el próximo sábado.

Con la ventaja del 1-3 conseguido en Lisboa, el Liverpool se relajó en la alineación titular y dio paso a muchos suplentes, pero le valió para empatar contra los lisboetas, que solo mantuvieron el tipo durante la primera mitad.

Los ‘Reds’ suma sus terceras semifinales desde que llegó Klopp, una ronda en la que nunca han caído con el alemán. Cuando las han alcanzado, siempre han jugado la final, tanto la perdida contra el Real Madrid como la ganada una año después contra el Tottenham Hotspur en 2019.