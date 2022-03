Comadre de letras

A mi amiga escritora, poeta Lesbia Sánchez Bolaños.

Autor Bayardo Quinto Núñez

Sos un oasis

de sueños que lanza

interminables ideas

por doquier de los

recovecos de tú mente,

que no paran de andar

por la incomprensión

de la envidia, egoísmos,

hipocresías de la

maldad fomentada

caminante, arrastrada,

pero tú tesón

es el fulgor,

y un proyecto

de esperanza de

futuro incomprendido.

Hace mucho

que estás ahí,

con tu voz

cariñosa, suave

acaricias el pensamiento,

para brotar y hacer

resonar ingratitud,

donde con un apretón

de tu mente mordaz

quitas esa maledicencia

para destruir a los,

a las aculturas.

Tú obra furtiva artística

ante lo cotidiano

ha retomado el derecho

inmortal, con la mayor

claridad y brillantez,

ante tus magníficas

palabras llenas

de esperanza

en el ser y en

el futuro para

resucitar el alma

de la literatura,

y las artes, que no

dejas la maten,

pero en el arrabal

de la fábrica malsana

de la mente por ahí

pretender quieren,

pero tu vibrante rugido

ante esos sombríos

tú luz refulgente

superluminica los vuelve

grises y corren

como cucarachas

asustadas ante tú

luz fría del día

y de la noche

para dejarlos en el

fangoso arroyo

con innumerables

ojos cuadrados

de rabia por ser

descubierta grosera

injuria y ruidoso jadeo

de escoria, que

lanzastes como desecho

de la maldad, cavando

sepultura a lo protervo.

Has triunfado “Lesbia”,

la historia siempre

te recordará has

dado todo

a cambio de nada.

Sos la viva cultura

de las artes.

Has triunfado.

*Acerca del autor de esta obra letrística Bayardo Quinto Núñez, escritor, pintor, músico y columnista opinionista*