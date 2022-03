Alejandro Oaxaca, el sicario político de Julio Lorenzini

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Se diría que es un “plomero”, pero hacerlo implicaría denigrar una digna profesión: La de arreglar las tuberías y mantener en funcionamiento bienes privados o públicos en beneficio de la gente.

De lo que no cabe duda es que el ex alcalde y ex diputado local priísta, Alejandro Oaxaca Carreón, hoy convertido en regidor por Morena en San Pedro Cholula, es un “sicario político” del candidato perdedor a la presidencia municipal de la misma ciudad en junio pasado, Julio Lorenzini. A ello se debe la guerra sucia de ambos contra Paola Angon, edila cholulteca.

Un día y otro también Oaxaca Carreón se dedica a atacar a la presidenta de San Pedro Cholula y al ayuntamiento, aunque ni una sola vez ha mostrado la congruencia de dejar de cobrar el jugoso –y, en su caso, no devengado – salario superior a los 25 mil pesos mensuales.

En lugar de trabajar a favor de la ciudad que le paga, el ex priísta –hoy disfrazado de regidor morenista- le hace el trabajo sucio a Julio Lorenzini, quien fuera su secretario particular en el Congreso local 2011-14, cuando se quedó con una de las curules plurinominales del PRI.

Lo que sucede es que quien perdiera –y de manera contundente- la alcaldía de San Pedro en el 2021 ya retomó su activismo para intentar obtenerla en 2024, pese a que faltan más de dos años para el siguiente proceso electoral y a que pasársela golpeando no le ha dado buenos resultados, como él mismo lo comprobó en junio pasado:Ariadna Ayala, Eduardo Rivera, Paola Angón, Lorenzo Rivera, Mundo Tlatehui…les sobraron las alianzas

LORENZO RIVERA HACE LA TAREA

Algo apestaba en Chignahuapan mucho antes de que Javier Tirado Saavedra dejara botada la alcaldía y, literalmente, huyera del municipio. Incluso, el mismo día en que su sucesor, Lorenzo Rivera Nava, tomó posesión del cargo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que el exedil sería investigado en su gestión y supuestos vínculos con grupos delictivos.

Por lo mismo, realmente no es de extrañarse que la actual administración haya acusado a Tirado Saavedra de inconsistencias por más de 195 millones de pesos, incluyendo la privatización –disfrazada de concesión – del patrimonio de la ciudad, como el lienzo charro y el polideportivo: Durante administración de Javier Tirado, existió presunto daño patrimonial a Chignahuapan por más de 195 millones de pesos

Así que Rivera Nava hizo la tarea no solamente al denunciar las tropelías de su antecesor, sino también por dar elementos tanto al Congreso local como a la FGE para abrir procesos administrativos y penales contra se subió a un ladrillito, se mareo y luego, presumiblemente, él y su grupo se llevaron todo lo que pudieron:Durante administración de Javier Tirado, existió presunto daño patrimonial a Chignahuapan por más de 195 millones de pesos

CARLOS PEREDO GRAU Y EL RESURGIMIENTO DE TEZIUTLÁN

En Teziutlán Carlos Peredo Grau está en su cuarta gestión como alcalde. Seguro que es uno de los pocos casos en el país en que un municipio grande, con más de 100 mil habitantes, es gobernado por el mismo edil en más de dos ocasiones, ya que los mexicanos guardamos un fuerte apego al precepto revolucionario de la “No Reelección”.

Sin embargo, en Teziutlán el ayuntamiento ha llevado a cabo proyectos y programas importantes, como vialidades (Arcos Oriente, Unión, circuito Bicentenario, Juan Pablo II, bulevares Xoloco y Fresnillo), remodelaciones (Teatro Victoria, Casa de la Cultura, Casa del Abue, Estancia de Día, Plaza de Toros, rastro, plaza cívica, Centro Cultural Ferrocarrilero, clínicas de Salud Ixticpan y el Maxtlaco), seguridad pública (construcción de módulos en Las Coles, Bulevar Fresnillo, Ixticpan y la Legua.

Desde la semana pasada la llamada “Perla de la Sierra” celebra su aniversario 470 con varios eventos, no obstante; lo más importante es su resurgimiento con importantes obras de infraestructura física y programas sociales, culturales y económicos que han permitido que la ciudad recupere su liderazgo en la zona oriental del estado: Teziutlán celebra 470 años de su fundación ocurrida el 15 de marzo de 1552