Estudiante UDLAP dentro del top 10 de ganadores del concurso Carlos Graef Fernández

Staff/Rossi

Marco Antonio Alcázar Peredo presentó un cartel en el que se propone un nuevo observable que puede ayudar a identificar la presencia de altas densidades de gluones en experimentos del Gran Colisionador de Hadrones.

Cholula, Puebla; a 15 de marzo de 2022.- Marco Antonio Alcázar Peredo, estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Física de la Universidad de las Américas Puebla, se ubicó dentro de los 10 jóvenes ganadores del concurso Carlos Graef Fernández, evento que formó parte de las actividades del LXIV Congreso Nacional de Física y que fue organizado por la Sociedad Mexicana de Física.

“El objetivo de este concurso fue el de reunir a estudiantes, docentes e investigadores de toda la República Mexicana para que expusieran los trabajos de investigación que están realizando y que atienden problemas que existen en física; ello con el fin de compartir el conocimiento, crecer, mejorar y recibir opiniones sobre sus investigaciones”, comentó en entrevista el estudiante UDLAP, quien además destacó que esta competencia fue patrocinada por instituciones como el CONACYT, la UNAM, la SEP, el Gobierno de Baja California, el CICESE y el Consejo de Desarrollo de Tijuana, entre otros.

Sobre su participación en este concurso, Marco Antonio Alcázar comentó que para formar parte tuvo que cumplir con una serie de requisitos como: tener un trabajo innovador y actualizado sobre un área dentro de la física. Segundo, subir el trabajo a la plataforma de la Sociedad Mexicana de Física y esperar que fuera aprobado. Y tercero, crear un cartel, un video en YouTube y exponer el trabajo en una reunión de zoom frente a tres expertos en el área y público en general. “Para elegir a los ganadores, durante la reunión estuvieron tres investigadores destacados quienes hicieron preguntas tanto conceptuales como técnicas sobre la investigación, y evaluaron criterios como calidad y actualidad de trabajo; presentación efectiva de los objetivos, metodología y resultados en el cartel; uso creativo de los recursos visuales; y exposición oral del estudiante”, comentó Alcázar Peredo, quien destacó que lo crucial para obtener la victoria fue el diseño del cartel ya que se usó la plataforma LaTeX para crearlo, así como la explicación del proyecto.

De su trabajo el alumno UDLAP comentó que llevó el título Fotoproducción exclusiva de J/Ψ y Ψ(2s) como herramienta para explorar la transición hacia densidades de gluones altas y saturadas en el LHC y “consiste en implementar un modelo matemático para poder analizar en más detalle una propuesta para realizar una nueva medición en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) y así, detectar la posible presencia de altas densidades de gluones. Los gluones son las partículas responsables de mantener unidos los quarks en forma de protones y neutrones. Estos a su vez, también son unidos por los gluones y como resultado, forman los núcleos de los átomos. A pesar que los gluones dan origen a más del 95% de la masa visible de nuestro universo, existen muchos aspectos de estas partículas que se desconocen hasta el momento y su exploración supone todavía un desafío para la física. El modelo matemático empleado en el estudio, utiliza elementos de la Cromodinámica Cuántica – la teoría fundamental de la fuerza nuclear fuerte – para modelar la aparición de altas densidades de gluones en colisiones de altas energías en colisionadores como HERA (Hamburgo, Alemania) y el LHC (Ginebra, Suiza), así como en un futuro colisionador de iones y electrones que se construirá en Estados Unidos de América en los proximos 10 años. Cabe mencionar que es un modelo dentro de la física teórica, por lo que es una propuesta que hacemos los físicos teóricos para poder entender un fenómeno físico medible y detectable desde una perspectiva matemática.

Finalmente, Marco Antonio Alcázar Peredo, estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Física de la UDLAP, expresó que al ganar se hizo a creedor a un premio económico y le entregaron un reconocimiento que otorga el Institute of Physics del Reino Unido, acompañado con un diploma, firmado por las autoridades de la SMF: “Agradezco a todas las personas que con su ayuda hicieron realidad este sueño, en específico al Dr. Martin Hentschinski quien fue el que me guio en la investigación. El participar en este concurso y ser uno de los ganadores me permitió conocer investigadores de diferentes partes del mundo y de México, tener las puertas abiertas de parte de doctores para trabajar con ellos en un futuro cercano y principalmente me dejó la satisfacción de poner en alto el nivel educativo y el nombre de la UDLAP”.