Ari Borovoy da fecha para OV7: No quería quedarme fuera de una gira que me merecía.

Han sido años complicados para OV7 pues al planear una gira para celebrar sus 30 años de carrera, los egos de algunos de sus integrantes hicieron que esta no pudiera realizarse por desacuerdos entre ellos, además de la pandemia.

Sin embargo, al ver la exigencia de la gente para que se lleve a cabo el concierto que se ha postergado durante 2 años, al parecer, los OV7 que ya están resolviendo sus diferencias para alegrar a su público, quienes ya están desesperados pidiendo el reembolso de los boletos.

Así lo dio a conocer Ari Borovoy en una conferencia de prensa de ‘Mentiras, El Musical’ donde adelantó que sería en septiembre u octubre cuando se suba a un escenario con sus compañeros para realizar finalmente la gira del 30 aniversario.

Aunque aún no está confirmado pues reveló en ’Sale el Sol’ y ‘Ventaneando’ que en estos días tendría una junta para ver estas fechas, ”parece que la vamos a arrancar en septiembre, hoy estaba viendo un chat que nos estaban diciendo que en septiembre va a arrancar todo esto, si Dios quiere iniciaremos los ensayos un par de meses antes y sí, entre septiembre, octubre de este mismo año, espero que así sea”.

Además, el cantante mencionó sus razones para estar en esta gira junto al grupo, ”Me sumé a esta gira por dos principales razones, la primera porque les debo todo a los fans de OV7, a los que crecieron con nosotros a los que se unieron a las últimas etapas y porque por el otro lado, yo no quería quedarme fuera de una gira que me merecía de cierto modo, son mis 30 años, ahora 32 o 33 pero me parecía justo”, indicó.

Por último, reflexionó sobre los problemas que ha atravesado no solo en OV7 sino con otros artistas que ha representado en BOBO Producciones y que le han valido hasta los abucheos de la gente en presentaciones de los 90’s Pop Tour, ”La vida puso en medio una pandemia que fue espantosa, que fue horrible pero que de cierto modo y quiero puntualizarlo, me ayudó mucho, para sacar mucho, para perdonar mucho, perdonarme lo que me hicieron sentir muchos, ya no vuelve a pasarme, ya no entra, para llorarlo, para sacarlo y para decir, ‘estoy listo para lo que viene’”, concluyó.

Cabe mencionar que esto solo es un acuerdo para la gira de 30 años y aún está pendiente la bioserie que planean sacar del grupo, tema en el que también ha habido desacuerdos.