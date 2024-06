El domingo 9 de junio se estrena la tercera temporada de “¿Tú crees?”

Por Mino D’Blanc

El exitoso programa de comedia protagonizado por Ricardo Margaleff y Daniela Luján.

“¿Tú crees?”, el exitoso programa de comedia protagonizado por Ricardo Margaleff y Daniela Luján y producido por Jorge Ortiz de Pinedo y su hijo Pedro, estrenará su tercera temporada misma que será transmitida todos los domingos a partir del 9 de junio a las 19:00 horas por “las estrellas”.

“¿Tú crees?” narra la historia de Plutarco y Gaby, quienes son un matrimonio joven y torpe y que ambos trabajan el mismo almacén, que ha sido adquirido por los nuevos dueños. Por eso, la pareja así como el resto de sus compañeros se verán inmersos en una serie de divertidas complicaciones, porque ahora deberán vender artículos propios de una tienda departamental como son ropa, maquillajes, bocinas, juguetes y blancos.

Plutarco y Gaby logran convencer a los nuevos ejecutivos para que los empleados del antiguo almacén conserven su trabajo. Todos tendrán que demostrar sus habilidades en ventas y servicio de atención al cliente. Irina quien es la otra dueña, saldrá de la cárcel y se integrará al equipo laboral, pero ahora como una empleada más, ya que ha perdido todo. Como no tiene en dónde vivir, Plutarco y Gaby le abrirán las puertas de su departamento, aunque eso implique sacar a Justito de su recámara.

Irina sigue enamorada de Fabián, el sonidero, quien no le hace caso. Roldán quien es aún el gerente, hará hasta lo imposible por conquistar a Irina, siempre y cuando Dora no se interponga en el camino. Plutarco y Gaby serán los flamantes encargados de la sección de juguetería y bebés, pero al no ser muy avispados, meterán en problemas a los empleados.

Y aunque pensaban que se librarían de Kimberly, la tóxica niñera del Gusanito, y objeto de afecto de Justito, la tendrán más presente que nunca, pues no contaban conque Calvillo, su papá, además de ser el administrador del edificio, también es el gerente de zona de la tienda. Por ello, pone a su hija a vigilar al matrimonio de atarantados para que no hagan destrozos en el negocio.

“¿Tú crees?” también cuenta con las actuaciones de Marialicia Delgado, Pierre Angelo, Ingrid Martz, Luis Manuel Ávila, Lenny Zundel, Natalia Madera, Lalo Palacios, Melissa Hallivis, Tadeo Bonavides, Fernanda Rivas y Andrea Montalvo. Además, tendrá la participación de invitados especiales, como Gala Montes, Carlos Speitzer, Bárbara Islas, Carlos Said, Claudia Troyo, Lupita Sandoval, Raquel Garza y Yulianna Peniche. También se sumarán personajes icónicos de otras temporadas, como Eutanasia, la mamá de Zacarías, interpretada por la primera actriz Susana Alexander, El Señor Calvillo interpretado por Juan Carlos Casasola y Marianela, interpretada por Gaby Platas.