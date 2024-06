Por Mino D’Blanc

El video de la canción lo grabarán en México a principios de este mes de junio.

“Autosabotaje” es el nuevo sencillo de Paralelo 40 y que estrenaron hace algunos días. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es un tema pop-rock fresco y pegajoso y que fue producido por Pepe Escalante, dando como resultado una de las mejores canciones en dicho género de su discografía. Es una canción enérgica que habla sobre ese tipo de persona que cuando parece que ha encontrado a la pareja indicada y que le aporta estabilidad se dedica a incendiarlo todo, tirando por la borda lo único valioso y constante en su vida. A eso se le llama miedo, miedo al compromiso. Trata el amar sin arriesgar, de religión y vicios.

Paralelo 40 se ha caracterizado en que siempre está en constante creación, evolución y sabe que lo único constante en la vida es el cambio. En esta nueva etapa Ángel Reyero quien es creador del grupo y ex integrante de La Quinta Estación, da un paso atrás y se queda en el estudio de grabación y conciertos, mientras que Fernando Fú queda al frente como imagen y representante de la banda. Ángel aseveró: “a mí lo que me gusta es tocar la guitarra. El cambio principal es que yo me quedo en casita, en el estudio y en los directos. Porque en el momento que me sacas de tocar la guitarra me agobio y por eso es mejor que me quede en el estudio y en todo lo referente a tocar la guitarra”.

Cabe mencionar que este movimiento estaba pactado desde los principios del grupo, ya que Ángel siempre prefirió dedicarse a su faceta de músico, mientras que Fernando Fú se siente cómodo con la parte artística afirmando que no hay mejor manera de estrenar este cambio que lanzando “Autosabotaje”

El video de la canción se grabará en México a principios de junio aprovechando la gira de medios que Paralelo 40 emprenderá en la república mexicana para presentar su nuevo sencillo.