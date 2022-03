Faltan políticas y acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial de México

Staff/Rossi

Las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son un problema de equidad social.

Especialistas se unen para revisar la ruta para mejorar la movilidad sostenible y seguridad vial rumbo al 2030.

México contabiliza más de 160 mil muertes ocasionadas por tránsito vial en la última década.

Ciudad de México, 16 de febrero de 2022.- “La humanidad enfrenta diversas crisis que agudizan problemas aun no resueltos. La evidencia señala que se debe adoptar una visión integrada para atender estos retos. La movilidad sostenible y la seguridad vial no son la excepción; por lo que su vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuestiones ambientales, de género y de planificación, es fundamental en el marco de la segunda década de acción por la seguridad vial 2021-2030, que establece como meta la reducción de heridos y muertes por sinestros viales en 50%”. Así lo manifiesta el doctor Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI) y catedrático de la universidad Anáhuac, a través de la invitación a la primera sesión del programa Diálogos Anasevi 2022, a realizarse el día 22 de febrero, de 9 a 11 AM, mediante un webinar.

El doctor Cervantes, ha señalado que las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son una cuestión de equidad social, ya que la población de bajos recursos representa los usuarios con mayor frecuencia y más vulnerables de las vías de tránsito. “Situar la seguridad en el centro de nuestros esfuerzos en materia de seguridad vial permitirá que la movilidad segura sea, de manera efectiva, un derecho humano, como lo establece el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por su parte, el doctor Isaac Deneb Castañeda, coordinador de Diálogos ANASEVI indica que, en afán de compartir una misma ruta a seguir para el desarrollo de políticas y acciones para el mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en México rumbo al 2030; Anasevi preparó una agenda técnica que cuenta con la participación de especialistas y líderes de los sectores público, privado y social, para analizar las características y metas establecidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, su vinculación con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, y la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Por su parte, Rodrigo Rosas, especialista en datos y sistemas inteligentes de transporte, expone la magnitud e impacto generado por la inseguridad vial, justificando con ello la urgencia de que los gobiernos, el sector público, privado y social, académicos y medios de comunicación, se sumen al llamado a la acción de las Naciones Unidas para mejorar la movilidad y la seguridad vial. “México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales. Se estima que diariamente fallecen 40 personas por esta razón, más la mitad son jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que representa más de 17 mil decesos al año. Adicionalmente, los siniestros viales son causantes de más de 34 mil lesionados cada año, los cuales probablemente tengan problemas de salud por un largo tiempo”, destaca el doctor Rosas.

Con el anuncio de la Asamblea General de las Naciones Unidas de celebrar el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, se ha creado una enorme oportunidad para lograr avances. A ello se suman la inclusión de objetivos específicos en materia de seguridad vial en las metas 3.6 y 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que refleja la preocupación universal por disminuir las defunciones y los traumatismos provocados por el tránsito, amenazas graves para el desarrollo sostenible de los países.

En este sentido, el doctor Isaac Castañeda, informa que en este primer diálogo web, a realizarse el día 22 de febrero, ANASEVI tendrá como invitados a la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 del Senado de la República y se contará con la presencia del Dr. Miguel Malo, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en México, para conocer el avance de México en las metas de los ODS, en materia de salud, género, movilidad y medio ambiente; así como para entender la urgencia de que el gobierno de México adopte un segundo decenio de acción por la seguridad vial.

“En México, la iniciativa Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), aprobada por el Senado de la República y en análisis por la Cámara de Diputados, abre una gran ventana de oportunidad para enfrentar problemáticas postergadas y desafíos futuros, para avanzar en el camino correcto hacia el mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial de manera paralela a temas de medioambiente, equidad de género, seguridad, entre otros”; señala el doctor Castañeda y agrega que, con el propósito de conocer los avances y próximos pasos de dicha ley, así como los desafíos para mejorar el marco legislativo que permita de manera efectiva alcanzar las metas establecidas para el 2030,Ia primera emisión de Diálogos Anasevi contará con la participación de Alejandra Leal, coordinadora de la Coalición Movilidad Segura y Salvador Saavedra, asesor de ANASEVI, ambos representantes de la sociedad civil que han participado activamente en el proceso para la elaboración y aprobación de la LGMSV.

Dada la importancia de difundir los esfuerzos que realizan los diversos actores involucrados desde su propio ámbito de competencia para el mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial, e impulsar la generación de alianzas estratégicas, también se contará con la participación de representantes del sector privado, como Sergio Andrade, Coordinador de la Estrategia Misión Cero de CEMEX, para difundir su visión y buenas prácticas, que forman parte de su programa de responsabilidad social en el marco de la Agenda 2030 y el segundo decenio de acción por la seguridad vial.

Los Diálogos Anasevi son un espacio de encuentro y diálogo entre organizaciones y líderes de los sectores público, privado y social en materia de movilidad y seguridad vial, para promover una agenda amplia e incluyente, así como para dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones que se desarrollan en el país. “Invitamos a todos los interesados a participar en la serie de diálogos que hemos preparado para este año. Sin duda, socializar, analizar y proponer posibles acciones y alianzas nos permitirá que juntos podamos salvar miles de vidas”; concluye el doctor Arturo Cervantes Trejo.