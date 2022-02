Trascendió a la eternidad el primer actor, director y docente Xavier Marc

Por Mino D’Blanc

Este sábado 19 de febrero trascendió a la eternidad del histrionismo el primer actor, director y docente Xavier Marc.

Su nombre completo es Jesús Rivera Marc. Nació el 16 de enero de 1948 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron Jesús Rivera y María Marc.

Tuvo 9 hermanos que son Guadalupe, Sara, Eloísa, Blanca Esthela, José, Rodolfo, José Luis, Jorge y Hugo.

Estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el estudio de Dimitrios Sarras, en la Academia de Uta Hagen y Bergoff en Nueva York, y en el Actor’s Studio, con Strasberg.

Fue becado por el gobierno francés para estudiar en la Soborna de París, Francia los métodos Brecht y Stannislavski.

En la UCLA además de haber estudiado Script Writting tomó clases de actuación, canto y pantomima.

Su debut en el teatro lo hizo en “La comedia de las equivocaciones” de William Shakespeare, a la que le siguieron.

“La cita de Anouilh y Martina” de Rodolfo Álvarez en el año 1960, “Panorama desde el puente” de Miller e “Historia de un abanico” de Goldoni en 1961.

“Poema dinámico para un inmóvil de hierro” de Alejandro Jodorowsky, “Happening para la presentación del mural de hierro” de Manuel Felguérez en el edificio del nuevo cine Diana.

“El perro del hortelano” de Lope de Vega, “Los incendiarios” de Frish e “Invitación al castillo” de Anouilh en 1962.

“Miralina” de Marcela del Río y “El 9” de Maruxa Vilalta en 1963, “Andorra” de Frisch y “Pastorela” de Migue Sabido en 1964, “Rebelde de Paso” en 1965, “Ante varias esfinges” de Jorge Ibargüengoitia en 1966.

“La ópera negra” de Roussin en 1967m “Medusa” de Emilio Carballido en 1968, “El cambio de Claudel” en 1969, “Ceremonia” de Antonio González Caballero y “Olvida los tambores” de Diosdado en 1971, “Como tú me deseas” de Pirandello en 1972 y en 1978.

“Compulsión musical” de Pablo Leder en 1973, “Los ojos del hombre” de Herbert en 1974, “Trampa para un soltero” de Carriere en 1975, “Amor sin barreras” de Laurents y Berntein .

“El juego que todos jugamos” de Alejandro Jodorowski en 1976, “Historia de él” de Maruxa Vilalta en 1980, “Los viejos” de Rodolfo Usigli en 1985.

“Seguir viviendo” de Nichols y “De amor también se muere” de Deval en 1989, “Mi hermano Federico” de Beiles y Garrat en 1992, “Las noches francesas de Xavier Marc, entre muchas otras.

Como director y actor trabajó en “La muchacha sin retorno” de Alfonso Paso en 1987.

“Encuentra tu camino” de Hopkins en 1988, “El medio tono” de Rodolfo Usigli en 1989, “La pasión de un travesti (La revolución)” de Chocrón en 1993 y “Oh la la!” de su autoría en 1994 entre otras.

Escribió con Palavicini el anuario “El teatro en México” 1976 y 1977 y dos videos de clases de actuación de acuerdo al cuestionado sistema psicofísico.

En cine su talento histriónico se vio reflejado en las películas “The Time and the Touch” en 1962, “Los signos del zodiaco” en 1963, “Caza sin cuartel” y “Le Rapace” en 1968, “Dos mulas y una mujer”.

“Las figuras de arena” en 1970, “The Bridge in the Jungle” en 1971, “Nadie te querrá como yo” en 1972, “La isla de los hombres solos” y “Once Upon a Scoundrel” en 1974, “Antonio and the Mayor” en 1975.

“Los renglones torcidos de Dios” en 1983, “El otro crimen” en 1988, “L’homme au masque d’or” en 1991 y “La leyenda del zorro” en 2005.

En el séptimo arte dirigió la película “El mutilador” en 1991.

En televisión participó en las telenovelas “Desencuentro” y “Cumbres borrascosas” en 1964, “Honor y orgullo” en 1969, “El derecho de los hijos” y “El amor tiene cara de mujer” en 1971, “Amarás a tu prójimo” en 1973, “Mundo de juguete” en 1974.

“Barata de primavera” en 1975, “La venganza” en 1977 y “Viriviana” y “Doménica Montero” en 1978, “Los ricos también lloran” en 1979, “Sandra y Paulina” en 1980, “Los Pardaillan”, “El hogar que yo robé” y “Nosotras las mujeres” en 1981.

“Lo que el cielo no perdona” en 1982, “La fiera” en 1983, “Sí, mi amor” en 1984, “Los años perdidos” y “Victoria” en 1987, “Más allá del puente” en 1994, “El alma no tiene color” en 1997.

“El niño que vino del mar” en 1999, “María Belén” en 2001, “Amarte es mi pecado” en 2004, “Barrera de amor” en 2005 y 2006,.

“Amor sin maquillaje” en 2007, “Juro que te amo” en 2008 y 2009, “Tenías que ser tú” en 2018 y “La mexicana y el güero” en 2020.

Dirigió la primera parte de la telenovela “El noveno mandamiento” en 2001.

En teleseries actuó en “Mujer, casos de la vida real” en 2002 y “Como dice el dicho” en 2017.

Descanse en paz.