¿Quién protege y financia a Luis Ernesto Derbez y por qué?

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Alguien protege y financia a Luis Ernesto Derbez para que mantenga como rehén a la UDLAP, porque su empleada, Cecilia Anaya Berrios, se niega a aceptar el regreso de las clases presenciales, ya que –si lo hiciera – el grupo político del ex rector se quedaría sin la opción de llamar a movilizaciones como su principal elemento de la impunidad que le ha protegido desde agosto del año pasado, cuando un juez lanzó las acusaciones en su contra: Habrían girado orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP)

Es claro que Anaya Berrios sigue la instrucción de impedir que la UDLAP regrese a las actividades cotidianas…hasta que el grupo que protege a Luis Ernesto Derbez le ordene lo contrario. Y recurre a cualquier pretexto para seguir sus instrucciones, como lo demuestra el hecho de que mientras a mediados de diciembre dijo que no podía reabrir el campo universitario por la supuesta presencia policíaca y la falta de control del mismo: Rectora de la UDLAP niega tener el control del Campus y acusó que no puede reabrirlo

Y una vez que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó retomar las clases presenciales, Cecilia Anaya y cía encontraron un pretexto más para seguir pudriendo a la UDLAP, cuando su abogado, Carlos Robledo, señaló que no podían regresar a clases, puesto que solamente el juez 60 de la Ciudad de México podía restituir el control de la institución a la Fundación Jenkins: Conflicto UDLAP: Abogado del grupo Cecilia Anaya y Luis Ernesto Derbez dijo que solamente el juez 60 de lo civil puede restituir la institución a la fundación Mary Street Jenkins.

Así que Luis Ernesto Derbez y, principalmente, los grupos que lo protegen y han impedido que responda a las acusaciones en su contra mantienen a la comunidad universitaria como su rehén y, al parecer, no permitirán el regreso a clases presenciales, si los empleados del ex canciller no siguen controlándola y se archivan las denuncias en su contra.

EL TEMOR A QUE DERBEZ DIGA LO QUE SABE

Sería ingenuo pensar que sectores empresariales y políticos medianos o menores, como Canacintra, Coparmex, Ana Teresa Aranda o Mónica Rodríguez son los que cobijan a Derbez Bautista, porque carecen del dinero y la capacidad de organización mostrada por quienes armaron las marchas de la semana pasada, independientemente de si fueron miembros de la comunidad UDLAP o no: Video desde Puebla: Marcha de la Udlap en el zócalo de la capital.

En agosto del año pasado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la FGR llevaría a cabo una indagatoria sobre la universidad, pero después él y su gestión se olvidaron del asunto. ¿El gobierno federal minimiza el tema o no quiere enfrentarse a los sectores ideológicos y económicos que están detrás de Luis Ernesto Derbez?: Tiembla Luis Ernesto Derbez; la Fiscalía General de la República investiga el caso UDLAP: AMLO

Ya sea que AMLO minimice y/o se niegue a involucrarse en lo que ocurre con la UDLAP, la historia mexicana ha demostrado que los movimientos estudiantiles no deberían ser soslayados desde el poder. Lo ocurrido en Tlatelolco en 1968 y con el halconazo del 71 quedaron como pruebas permanentes de que ningún gobierno de México tendría que menospreciar la movilización juvenil…más allá de las motivaciones.

Si se toma en cuenta que la UDLAP es –por mucho – la universidad con más vínculos e historial vinculados con los Estados Unidos de América, además del papel de Luis Ernesto Derbez como secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox cuando el republicano George Bush era el presidente norteamericano, ¿sería descabellado pensar que hubiera intereses más allá de las fronteras nacionales protegiendo a Derbez?.

UN RECTOR A FUERZAS

Aunque hoy parezca aferrado a mantener el control de la universidad, vale la pena recordar que el supuesto apego de Derbez Bautista a la institución es muy reciente, debido a que en el pasado no dudó en dejarla para correr tras proyectos políticos en los que siempre fracasó, como sucedió en febrero del 2019, cuando uno de sus medios aliados, El Universal nacional, lo candidateó por el PAN en la gubernatura de Puebla: Luis Ernesto Derbez, el aspirante mejor valorado; Barbosa, el más conocido: encuesta

Incluso, en enero del mismo 2019, cuando Puebla se aprestaba a tener un proceso electoral extraordinario luego del accidente en que falleciera la ex gobernadora Martha Erika Alonso con el senador Rafael Moreno Valle Rosas, espacios informativos destacaban la posibilidad de que dejara la rectoría para contender por el blanquiazul: Luis Ernesto Derbez buscaría con el PAN la gubernatura de Puebla

Antes, en agosto del 2017, el ex rector hoy en fuga pidió licencia a la rectoría de la UDLAP para buscar ser candidato del PAN al gobierno estatal, aunque no logró la nominación y, derrotado, regresó a la universidad: Luis Ernesto Derbez pide licencia en la UDLAP para contender por la candidatura presidencial del PAN

Así que queda claro que Luis Ernesto Derbez no dudaba en botar a la universidad si sus ambiciones políticas personales se lo demandaban, aunque algo o alguien lo hacía regresar y, sobretodo, la Fundación Jenkins siempre lo aceptaba de vuelta.