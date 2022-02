Ucrania: La ONU reitera que la diplomacia debe ser la solución a las tensiones

PRNewswire

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este lunes un debate sobre la escalada de tensión en Ucrania durante el cual la secretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, Rosemary DiCarlo, reiteró la necesidad de que encontrar una solución por medios diplomáticos.

Rusia se opuso a la reunión, convocada a petición de Estados Unidos, por lo que antes de la sesión se votó para decidir si ésta se llevaría a cabo, toda vez que no formaba parte de la agenda de trabajo del mes del órgano de seguridad. La votación fue de diez a favor, dos en contra (Rusia y China) y tres abstenciones. Para ser aprobada, una reunión requiere de nueve votos.

En su participación, DiCarlo expresó preocupación por la “peligrosa acumulación militar en el corazón de Europa” y confió en que las conversaciones que tienen lugar entre Rusia, Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea logren una distensión.

La funcionaria se refirió a las informaciones que indican que Rusia ha posicionado más de 100.000 soldados y armamento pesado a largo de la frontera con Ucrania, además de desplegar tropas y armas en Bielorrusia, mientras que la OTAN tiene 8500 militares en alerta máxima y planea despliegues adicionales en los Estados miembros de Europa del Este.

“Las acusaciones y recriminaciones entre los diversos actores involucrados en las discusiones en curso han creado incertidumbre y aprensión en muchos ante la inminencia de una confrontación militar”, dijo.

DiCarlo hizo eco de las declaraciones del Secretario General de la ONU en cuanto a que no debe haber ninguna intervención militar y que la diplomacia debe prevalecer.

Se precisa respaldo internacional a los esfuerzos de paz

“[António Guterres] Ha sido igualmente explícito en que cualquier intervención de este tipo de un país en otro sería contraria al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Su expectativa es que todos contribuyamos a evitar el enfrentamiento y a crear las condiciones para una salida diplomática que termine con esta crisis”, enfatizó.

Subrayó la importancia de que la comunidad internacional apoye plenamente los esfuerzos del Formato de Normandía -el protocolo para la mediación en el caso de Ucrania, con base en los Acuerdos de Minsk, formado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania-, al igual que otras iniciativas por asegurar la implementación de esos acuerdos respaldados por el Consejo de Seguridad.

En este sentido, acogió con beneplácito los pasos que han dado hasta ahora los involucrados para mantener el diálogo e instó a todos los actores a abstenerse de provocaciones.

“Lograr un entendimiento y arreglos duraderos y mutuamente aceptables es la mejor manera de salvaguardar la paz y la seguridad regionales e internacionales en interés de todos”, afirmó DiCarlo, y refrendó el compromiso de las agencias de la ONU en el terreno de seguir cumpliendo sus mandatos respetando los principios humanitarios de neutralidad e independencia.

Amenaza para Europa, dice Estados Unidos

La representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas aseveró en su turno al micrófono que la “agresión de Rusia no sólo amenaza a Ucrania sino a toda Europa” y que el despliegue militar ruso repite un patrón observado en el pasado, como en la toma “ilegal” de Crimea en 2014.

“Recientemente, Rusia ha amenazado con emprender acciones militares si no se cumplen sus demandas”, advirtió Linda Thomas-Greenfield, añadiendo que las consecuencias de una invasión serían terribles.

La diplomática estadounidense apuntó que su país no quiere una confrontación. “Pero seremos decididos, rápidos y unidos si Rusia sigue invadiendo Ucrania”, acotó.

Que muestren pruebas, pide Rusia

Cuando llegó su turno del embajador de Rusia ante la ONU, aseguró que el despliegue de tropas rusas ha ocurrido dentro de su territorio y no a lo largo de la frontera con Ucrania, como se ha dicho.

“No hay pruebas para esta acusación tan grave y ya hay impacto económico de ella”, recalcó Vasily Nebenzya, quien pidió a Estados Unidos mostrar pruebas de que su país tiene la intención de atacar Ucrania y retó a los que afirman que hay 100.000 efectivos militares en la frontera a dar las fuentes de esa cifra, recordando que no sería la primera vez que se hablara de evidencias falsas.

Acusó a los países occidentales de intentar reducir el diálogo a la solución de la situación en la frontera de Ucrania, “pero nuestras exigencias de seguridad son mucho más amplias. Por ejemplo, la no adhesión a la OTAN, el no despliegue en su territorio de tropas extranjeras, todo eso no es más que una parte del acuerdo que podría mejorar la situación político-militar en Europa y de todo el mundo”, detalló.

El diplomático destacó que la embajadora estadounidense no hubiera mencionado los Acuerdos de Minsk durante su intervención y adelantó que el 17 de febrero, mes en el que Rusia ocupará la presidencia del Consejo de Seguridad, habrá una sesión para hablar sobre la crisis en Ucrania, cuya dimensión es “nacional” y no amenaza la paz y seguridad internacionales.

Ucrania no ve una solución distinta a la pacífica

El representante de Ucrania ante la ONU, participante en debate por ser incumbente, expuso que su país no ve una solución que no sea la vía pacífica y denunció una ausencia de compromiso con la paz de parte de Rusia.

“Con base en la experiencia, no creemos en sus declaraciones. Estamos listos para reunirnos y hablar con los rusos, pero Ucrania también está lista para defenderse”, puntualizó Sergiy Kyslyatsya.

No obstante, aseguró que “no hay lugar para el compromiso en la cuestión principal. Tenemos el derecho inherente de elegir nuestros acuerdos de seguridad, incluidos los tratados y las alianzas y no pueden ser cuestionados por Rusia”.