Poblana denuncia que cambio de look le provoca que su cabello se le cayera en pedazos

María Huerta

Poblana sufre una pesadilla al acudir para un cambio de look al Salón S sucursal Huexotitla y terminar sin cabello, toda vez que debido a los químicos que le aplicaron comenzó a caérsele a pedazos.

Fue a través de la cuenta de Instagram “Mom to mom” –donde las poblanas comparten información sobre estilo de vida y nutrición– que la joven publicó fotos y videos del terrible trabajo que hizo el personal de dicha sucursal, lo cual provocó que varios mechones de cabello se desprendieran de su cabeza.

La joven detalló que acudió al salón a realizarse unas mechas de color, pero al momento de enjuagarle el cabello la joven tocó las puntas y evidenció la forma en que el cabello se le caía a pedazos.

Para rematar, el personal le ofreció una peluca para “reparar el daño”.

“Estoy en el baño de Studio S, me acaban de arruinar el cabello y no me dan solución, me quedó chiquitito, me lo agarro y se me cae. Lo máximo que me dicen es que me van a dar una peluca”, relató la clienta en medio del llanto.