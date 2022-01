Carlos Peredo, Paola Angon, Gumaro Sandre, José Luis Márquez, Mundo Tlatehui y los saldos de su primera batalla

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Los plebiscitos en las juntas auxiliares siempre han tenido una múltiple simulación por varias razones.

En primer lugar, los partidos y políticos tradicionales intervienen cada vez de manera menos, disfrazada, pese a que se supone que son procesos “ciudadanos”, ya que se trata –en último término- de una vil disputa por el poder y para eso están Morena, PRI, PAN, PRD y la larga lista de rémoras mexicanas mantenidas por el erario.

Además, cuando en algún municipio ganan o pierden las planillas impulsadas por el presidente en turno, se hace un pseudo análisis político en que se concluye que dicho alcalde triunfó, fracasó o fue censurado por sus ciudadanos, pese a que cada ciudad y comunidad tendría que ser desmenuzada por separado, puesto que –por ejemplo – el PAN nunca ha sido fuerte en las juntas auxiliares.

Inclusive, hay quienes se atreven a señalar que una derrota en las comunidades es el preámbulo de lo mismo en la siguiente elección constitucional, aunque esto sea una verdadera aberración, ya que -aunque importantes- las juntas auxiliares no contienen a la mayoría de la población, aparte de que faltan más de dos años para los próximos comicios locales.

SAN ANDRÉS Y SAN PEDRO CHOLULA, CLAROSCUROS

Pero tampoco se puede negar que los resultados en cualquier tipo de contienda política –incluyendo las juntas auxiliares- merece ser analizada con detenimiento, puesto que sí permite entrever qué actores podrían movilizarse en el futuro cercano, para buscar la presidencia municipal: Comisión Transitoria de Plebiscitos de San Andrés Cholula informa sobre el desarrollo pacífico de la jornada electoral

Es el caso de Édgar Hernández, ex secretario de Bienestar en el pasado ayuntamiento morenista de San Andrés Cholula, quien –al parecer – ganó en la reserva territorial Atlixcáyotl y nadie podría descartarlo como posible contendiente en los comicios del 2024, aunque faltaría definir por qué partido, puesto que funcionario con el ex gobernador Rafael Moreno Valle (PAN) y la ex edila Karina Pérez Popoca (Morena).

Más allá de la eventual victoria de un posible adversario en la importante delegación Atlixcáyotl, el saldo para el alcalde Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula fue positivo, ya que logró sacar adelante los procesos en las 6 comunidades sin contratiempos mayores: Designa Karina Pérez Popoca a Edgar Hernández como titular de la Secretaría de Bienestar.

San Pedro Cholula es uno de los municipios con más juntas (13) y, por ende, la alcaldesa Paola Angon obtuvo un buen balance, no solamente porque consiguió llevar a cabo los plebiscitos con normalidad, sino debido a que su grupo político triunfó en una de las más importantes, Santiago Momoxpan, donde se impuso Joaquín Mexicano: Saldo blanco en plebiscitos de San Pedro Cholula

PEPE MÁRQUEZ PIERDE EN ZACATLÁN, TOÑO VÁZQUEZ NI JUEGA YA POR TEZIUTLÁN Y GUMARO SANDRE SE COME A ERIC COTONETO EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

Uno de los alcaldes más felices fue el de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, no solamente por la tranquilidad con que se efectuó la jornada en su municipio, que tradicionalmente es uno de los más activos políticamente, sino también porque su grupo triunfó en las dos juntas auxiliares, Santiago Xalizintla y San Pedro Yancuitlalpan, de donde es originario el edil.

En ambas comunidades las victorias de Sandre Popoca fueron claras, pese a que –cuentan los lugareños – quiso arrebatárselas uno de los principales operadores políticos morenistas, el ex diputado local Eric Cotoneto. Aunque “perdió” en San Juan Acateno, porque el ganador no es uno de los suyos, el alcalde morenista de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, terminó la noche del domingo con una amplia sonrisa.

El principal motivo es que sus allegados habrían ganado en las 5 juntas auxiliares restantes, además de que su principal adversario personal y político desde hace muchos años, el panista-morenovallista Toño Vázquez, ni siquiera participó en este proceso, lo que refleja un fuerte debilitamiento de él y su grupo.

En contraste, a otro edil muy experimentado, el de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, parece que no le fue nada bien, puesto que su gente perdió en varias comunidades, como San Cristóbal, Atzingo, Tomatlán, Camotepec, Jilotzingo y Tepeixco, mientras que en Xicolapa se vislumbra un resultado cerrado.

Se dice que perdió hasta poco más del 50 por ciento de las juntas, a pesar de que no disimularon su participación en el proceso. Incluso, la grilla de Zacatlán advierte que los resultados reflejan la poca aceptación del ayuntamiento, que ha sido incapaz de frenar la ola de violencia que azota el municipio: Una roja navidad amenaza Zacatlán