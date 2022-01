La Capilla del Arte UDLAP impulsa el arte a través de su agenda cultural en línea

Staff/Rossi

Este espacio cultural ofrece una amplia cartelera cultural que cada mes reúne el talento de grandes artistas de diversas disciplinas

Cholula, Puebla; a 21 de enero de 2022.- Capilla de Arte espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla continúa promoviendo el arte y la cultura a través de sus plataformas digitales, por lo que este 2022 arrancó con una serie de actividades divididas en sus tradicionales Miércoles Musicales, Viernes de Movimiento y Domingos Creativos.

Este espacio cultural, caracterizado por su variada oferta, inició el 2022 con una cartelera llena de eventos especiales, todos con grandes enseñanzas y talento. En primer lugar, la Capilla del Arte UDLAP inició con el taller Pigmentos y Colores el cual tuvo como objetivo, mostrar de manera rápida y concisa cómo crear una obra de arte a través de pigmentos naturales, posterior a esto y en conjunto con Cultura UDLAP albergó el concierto en línea con los ganadores del MetOpera Laffont Competition, Distrito México.

Así mismo, en su primer Miércoles Musical del año contó con la participación del guitarrista Frank Vergara quien interpretó How sad I am without you de Viktoriia Lihashevska y Asturias de Isaac Albéniz, mientras que en su primer Viernes en Movimiento se presentó la Videodanza 2042 a selfish study de la estudiante de Danza Nadia Guavi y el 16 de enero se estrenó la primera parte de la cápsula El meme como arte. Esta semana Capilla del Arte UDLAP, en el marco de Viernes de Movimiento, proyectará la pieza de videodanza “Dos historias” de Fátima Morales, la cual representa una metáfora de la dualidad en una persona. Por su parte, el domingo 23 de diciembre contará con un taller de gráfica desde casa impartido por Diana Paola estudiante de Artes Plásticas de la UDLAP.

Finalmente, para cerrar el mes de enero, la Capilla del Arte UDLAP presentará otro taller de la mano de Diana Paola estudiante de Artes Plásticas sobre grabado, también continuará la segunda entrega de la cápsula El meme como arte, así como una videodanza titulada Yo tenía un cuerpo, realizada por la estudiante de Danza Nadia Guavi y el evento virtual: Una flor en la laguna (suite Montebello) de Julio César Oliva/ Otoño porteño (cuatro estaciones porteñas) de Astor Piazzolla. Todos estos eventos están disponibles en su página de Facebook https://www.facebook.com/CapilladelArte

Gracias a esta constante gestión e impulso del arte local y nacional, Capilla del Arte UDLAP cuenta ya con un amplio repertorio virtual de talleres, charlas, videodanzas y festivales tal como Cameralia 18° Festival de Música de Cámara 2021, los cuales están disponibles de manera gratuita a través de su página de Facebook oficial https://www.facebook.com/CapilladelArte/videos

Si deseas conocer más sobre las actividades culturales de la Universidad de las Américas Puebla visita: https://www.udlap.mx/eventos/