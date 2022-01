Charla con el escritor y comunicador argentino Maximiliano Curcio

Por Carlos Javier Jarquín

La fabulosa herramienta del Internet hoy en día nos concede el honor de coincidir con personas de diferentes partes del mundo, eso significa que tenemos la libertad de rodearnos de personas que nos inspiren con su ejemplo a luchar por nuestros propósitos que hasta el presente no hemos realizado, hoy comparto la interesante entrevista que le he realizado a Maximiliano Curcio (Argentina, 1983), es escritor, docente, editor, fotógrafo, comunicador, emprendedor, humanista, gestor e impulsor del arte cultural nacional e internacional, fundador y Director de la prestigiosa Revista Digital Siete Artes.

Maximiliano, ha realizado críticas cinematográficas, análisis teóricos y ensayos para distintos medios gráficos y digitales desde el año 2004 hasta la fecha. También llevó a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte y recitales de rock de las principales figuras de nuestra escena. Autodidacta y de espíritu artístico inquieto, ha reseñado obras de teatro, libros y discos. En el año 2016 creó el “Espacio Cultural Siete Artes”, un portal de enseñanza a distancia, tarea que complementa con el dictado de ciclos de cine y talleres grupales en diversos centros culturales. De forma paralela, ha emprendido numerosas tareas de investigación y gestión cultural.

Nuestro invitado ha publicado más de 20 libros, en esta entrevista abordamos brevemente de sus distintas facetas en las que ha emprendido y se ha destacado en cada una, los invito a conocer más de este polifacético escritor, espero que esta charla sea de gran inspiración para ti que estás luchando por alcanzar tus sueños, sin más comentarios les comparto este agradable e inspirador contenido, que disfruten de cada línea que en complicidad con Maximiliano y este importante medio de comunicación les presentamos.

Carlos: -Maximiliano Curcio, un placer hablar brevemente de tu polifacética trayectoria a través de este medio. ¿Cómo describes tus logros que has alcanzado a lo largo de tu vida?

Maximiliano: – Estimado Carlos, es un placer para mí hablar nuevamente contigo. Los logros profesionales que he podido alcanzar a lo largo de mi vida son fruto de un incansable esfuerzo. El tránsito como comunicador y escritor me ha llevado por caminos impensados. Hoy pienso que he logrado como escritor mucho más de lo que hubiera soñado. Cada libro publicado -y al momento de conversar contigo ya son más de veinte en total- es una criatura que gestamos con infinita dedicación, pasión y entrega. Respecto de mi labor como comunicador, mi mayor deseo sería lograr de mi desempeño en el periodismo independiente un medio de vida y sustento, pero sé de las deficiencias que en este sentido atraviesa todo el sector artístico y cultural en mi país, aspecto que lo vuelve algo bastante improbable.

-Eres escritor, docente, editor, comunicador, fotógrafo, locutor, gestor y promotor cultural. ¿Cuántos años tenías cuando iniciaste a enamorarte del arte?

-Me defines bien Carlos, siempre he tratado de perseguir la versatilidad, de nunca quedarme quieto, de explorar nuevas formas de expresar mi mirada artística. Creo que de allí parte el amor al arte, un descubrimiento que llegó a mi vida en la adolescencia y luego no hizo más que expandirse. Primero fue el cine, el hallazgo mágico de la pantalla a oscuras. Luego fue esa biblioteca que se convierte en nuestro refugio, heredamos un tesoro cultural íntimo y privado. También, por aquellos años, descubrir la música a través de discos y canciones que eran de otra época, pero llegaron a pertenecerme y nunca me abandonaron. Años más tarde descubro las artes plásticas, que fuera otra vital revelación. Siento que tengo todavía más cultura por descubrir que lo que he podido consumir o escribir al respecto. Creo que el camino por delante es infinito si la curiosidad no nos abandona.

-¿Qué es el arte para ti?

-Un alimento espiritual indispensable. Una fuente inagotable donde siempre encontraré inspiración. Una brújula para guiarnos en el camino, a menudo esta vida nos distrae entre superficialidades y aspectos banales que hacen a lo cotidiano, irremediablemente. El arte es un gran instrumento para comprender otras culturas y conocernos mejor, a nosotros mismos. Es una ventana planetaria a infinitos nexos, referencias, influencias y apetencias.

-Has entrevistado a distintas personalidades de la cultura y del arte de tu país ¿Qué es lo mejor que han aportado estas personas a tu vida personal y profesional?

-Uno no deja nutrirse, de aprender de otras miradas. Recuerdo con afecto y sensibilidad aquellas conversaciones, con pares escritores o colegas hacedores culturales. He tenido la posibilidad de entrevistar a artistas emergentes, y me he visto espejado en sus búsquedas, en sus inquietudes. Es un ejercicio interesante el de entrevistador. Es saber captar la esencia y el alma de aquel que se dispone a abrir al mundo su obra, su arte. No es poco para estos tiempos que corren entablar un diálogo profundo.

-¿Qué te motivó a emprender tu propio medio de comunicación “Revista Digital Siete Artes” y en qué año inició este proyecto?

-La principal motivación fue el deseo de reinventarme, siempre. La necesidad de tomar las riendas de mi propio medio, de tener un espacio del que pudiera disponer, en donde yo pudiera elegir y decidir que contenidos visibilizar. Llevar adelante un proyecto, y el hecho de que descanse sobre mí una serie de decisiones estéticas y conceptuales vitales, fue un enorme desafío. Y lo sigue siendo. Luego de colaborar, durante muchos años, con diferentes medios culturales, el reto de llevar adelante los designios de un medio se convirtió en una obligación a emprender, esa fue la meta. Darle espacio a artistas independientes y cubrir todo aspecto cultural relevante posible, fueron mis primordiales inquietudes. En el año 2016, yo había fundado el Espacio Cultural Siete Artes, un sitio de enseñanza a distancia, en metodología completamente online. De allí surge la revista (www.revistasieteartes.com), dos años después, en 2018, junto al canal de YouTube (Canal Siete Artes) con el que contamos hasta hoy, surfeando las olas de la virtualidad y esquivando la hegemonía de los medios masivos que suele adormecer a los menos desprevenidos lectores…escalando el Aconcagua si hiciera falta, es el hambre que nos impulsa, solo por amor al arte.

-¿Qué tal han sido los resultados de tu visión con este proyecto?

-Teniendo en cuenta las dificultades que implica sostener un medio completamente autogestivo, sin ningún tipo de apoyo publicitario ni patrocinio o mecenazgo, el hecho de poder sostenerme, a mí mismo, y a mi medio, siendo poseedor de un dominio web propio, tres años después, el balance es positivo. Hemos cambiado las formas, hemos mutado la piel, pero seguimos fiel a nuestra esencia e ideas. Es un camino arduo, no está desprovisto de obstáculos. Se requiere la entrega total y más de una vez me he planteado si vale la pena seguir. Casi siempre, el resultado obtenido tiene sabor a poco. Pero son las reglas del juego, para quienes hacemos periodismo alternativo. En lo personal, es un espacio muy preciado, en donde puedo comunicar acerca del arte que me interesa consumir y recomendar. El pasado año, a mediados de 2021, dimos un gran paso con la producción de nuestra primera tirada gráfica impresa, un sueño hecho realidad. La posibilidad surgió a partir de la edición de la tetralogía de mi autoría, en formato bookazine “Gabinete de Colección”, una idea que parte de un espacio transmedial en donde escribo acerca de películas, libros, pinturas y discos de culto, de todos los tiempos, géneros y variedades. Una sección que pueden disfrutar en la revista y sus redes, en donde se rescatan bellezas culturales de la más inusual procedencia. Gemas incunables, clásicos de poetas malditos, películas serie B, discos completamente anti comerciales…a veces la incorrección es la forma adecuada para que determinada forma de arte dialogue con el paso del tiempo. Me interesa bucear profundo y rescatar esas perlas. El título ‘gabinete de colección’ está inspirado en los extravagantes cuartos de maravillas renacentistas. Y condensan casi todas mis obsesiones, filias y curiosidades de ferviente coleccionista cultural. Ver materializado ese proyecto, a través de unas revistas a todo color en calidad de ilustración y dueñas de un acabado estético precioso, gracias al apoyo de la editorial Servicop de La Plata, ha sido el siguiente gran paso del colectivo Siete Artes, en su veta editorial. Todo es fruto de un enorme sacrificio y de meses enteros dedicados al diseño de esta personalísima obra.

-¿Qué ha significado para ti potencializar el talento de otras personas en el medio artístico, cultural y periodístico?

-Te agradezco que puedas ver esa virtud, aquí me ocurre algo interesante. Cuando pongo a disposición mi medio para que alguien escriba y desarrolle (muestre al mundo) su talento, no puedo menos que verme reflejado. He estado en esa posición también y soy consciente que hay maravillosas historias esperando ser descubiertas. Talentosos artistas que viven semi ocultos…es mi deseo que mi medio se convierta en esa plataforma para darlos a conocer. Lo mismo me ocurre cuando me toca entrevistar a algún músico, cineasta, escritor, artista o intérprete…creo que si primara ese espíritu desinteresado a la hora de divulgar cultura sería más justo el panorama para muchos. Mi naturaleza de comunicador no puede dejar de inclinarse por esa visión y seguir buscando esas joyas ocultas.

-¿Has sido gestor y promotor cultural presencialmente y por supuesto ahora virtualmente, desde tu experiencia puedes describir ambos conceptos?

-El cambio de los tiempos y las formas a la hora de comunicar y difundir cultura nos obliga a no perder el incentivo y recurrir a nuestra creatividad, de modo permanente. Puede cambiar el instrumento, la herramienta, pero ‘el fin’ es exactamente el mismo. Y considero que cada opción (presencial o virtual) ofrecen su singularidad. Pensémoslo desde el lado de la enseñanza y como debe cambiar nuestro modo de hacer docencia. Hay una ganancia y una pérdida en cada una de ellas variantes, y como comunicador, pedagogo o gestor cultural, debes adaptarte. Con la consabida pérdida de contacto humano que este nuevo mundo nos ha dejado, la apuesta se redobla. Tener esa noción del camino que recorres, o del territorio en el que creas, forma parte de esa capacidad de ‘actuar en modo versátil’ que te comentaba en un principio. Hay que permanecer muy atentos a como cambia el mundo y las formas de consumos que nacen. Entender ‘que’ se nos pide y se nos requiere como actores culturales. Esa visión anticipatoria es indispensable para no quedar fuera, en tiempos tan vertiginosos.

-¿Cómo gran profesional de la comunicación e investigador, constantemente estás leyendo sobre diversos temas, ¿cuáles son los temas de los que constantemente estás leyendo?

-Soy bastante ecléctico para leer y te agradezco el elogio. Te aseguro que me gustaría haber leído mucho más de lo que mi haber testimonia. Es tanta la avidez, que no me alcanza el tiempo. Me apasiona leer, ver y recomendar, hallar nuevos escritores o clásicos perdidos. Es un estímulo que me retroalimenta. Sin lo cual tampoco podría crear. Me gusta especialmente el género ensayístico, que es también el que cultivo como escritor, en mayor medida. Las biografías, de grandes personalidades del arte nunca me aburren. Lo último que he leído es el primer poemario publicado del músico Enrique Bunbury, titulado “Exilio Topanga”, una recomendación especial.

-Vivimos en un siglo con una riqueza tecnológica excepcional, de los tantos inventos que el hombre ha realizado a lo largo de la historia ¿cuáles son los cinco principales inventos que admiras y por qué?

-Uf, que pregunta…voy a responderte con algo de humor y de forma totalmente subjetiva.

Sin Gutenberg y la imprenta, ¿Qué haría yo aquí?

Nicola Tesla y su galería de invenciones, es una de las mentes más fascinantes -y a la vez más subvaloradas- de todos los tiempos

Aquel 28 de diciembre, en un sótano de un café en París, la primera proyección de cine cambió la vida de muchos de nosotros, gracias a los Hermanos Lumiére.

La música y sus infinitos formatos es un invento para llevar a una isla desierta…del LP al CD al MP3, que triste sería nuestra vida sin la música…sin embargo, la pregunta es, ¿qué hubiera sido del rock, sin Brian Epstein y su descubrimiento e invención beatle?

Internet, sin lugar a dudas, una antes y un después para la humanidad. Tenemos un acceso ilimitado a una cantidad de conocimiento e información, y a una velocidad instantánea, que jamás se tuvo en toda nuestra historia.

-¿Quizás pocos amigos, seguidores, colegas o lectores tuyos no conocen de que tú eres un gran amante y conocedor del boxeo, desde tus conocimientos en esta disciplina deportiva, como describes la trayectoria del tricampeón mundial nicaragüense Alexis Arguello?

-Quizás no muchos lo sepan, es cierto. La verdad es que cultivo el amor por el boxeo desde muy pequeño, gracias al incentivo de mi querido y recordado abuelo. No solamente aprendí a ver boxeo, sino que aprendí a practicarlo, y es una disciplina que recomiendo absolutamente. Hay algo de genuina espiritualidad en su desempeño y el arte pugilístico nos lega historias de superación y redención fabulosas. Alexis Arguello, nicaragüense, integra parte del profuso olimpo de atletas latinoamericanos que engalanan la historia del deporte. Tres veces campeón en tres categorías distintas (pluma, super pluma y ligero), un reinado impoluto durante casi un lustro y un porcentaje de victorias por KO que nos hablan de su efectividad como pegador brutal. Luego de retirado, se dedicó a la política y su prematura muerte está teñida de circunstancias confusas, pero nada empaña su brillante estrella sobre el ring.

-Tu más reciente libro publicado es

“El Asombro se Parece a una Fotografía”, en el cual reúnes un compendio de fotografías, trabajo que has realizado aproximadamente a lo largo de una década ¿Por qué este título y háblanos brevemente de este libro?

-Resultaba una cuenta pendiente en mi trayectoria como fotógrafo reunir, en un material publicado, mi cuerpo de obra de imágenes registradas. Si bien muchas de estas fotografías ya circulaban en mi sitio web, sentía la necesidad de contenerlas en un formato físico, y, luego de descartar la idea de una muestra de exhibición (por una cuestión de costos, se hacía imposible de abordar) cotejé la idea de realizar una edición impresa súper limitada. Te diría que es una edición casi de autor, artesanal. El título surge de un ensayo que leí, firmado por el maestro John Berger. Una frase allí me resultó reveladora y un juego de palabras en mi cabeza resultó en tan llamativo, pero ilustrativo, título elegido. Como bien describes, concatena mi producción fotográfica desde 2013 hasta la fecha y está pensado a través de una columna vertebral de diecisiete series temáticas. Cada serie posee un nombre que refiere a algún aspecto del arte fotográfico, a modo de disparador poético. Con el poder que les confiere, las imágenes se encargan luego de labrar su propio relato. Es mi primer libro que contiene en exclusivo imágenes, es distinto a todo lo que hice anteriormente. Allí comunico mi forma de relacionarme con los colores, con las sombras y los contrastes, con las geometrías, los encuadres y las maravillas incomparables del arte fotográfico, capaz de detener el tiempo en un instante.

-¿Cuáles son los temas principales que plasman en este material fotográfico que has seleccionado en esta obra?

-Principalmente, es la observación del mundo que me rodeara durante los últimos diez años. Cada foto es una pintura emocional, en donde prima el paisaje natural. Abundan cielos, mares y bosques. Formas de nubes, huellas en la arena, atardeceres sobre recortes urbanos. También hay fotografía de interiores y otros instantes más abstractos. Es un recorrido cronológico y también geográfico, a través de distintas locaciones que he visitado. Desde el interior de la provincia de Buenos Aires a una ciudad que adoro, como Rosario. Desde la Costa Atlántica entera a los alrededores de la ciudad de La Plata, donde nací y vivo. Una curaduría de instantáneas que la preciosa edición de la imprenta Gráfica 12/50 pudo hacer posible. El ‘bonus track’ del libro son dos series finales dedicadas, en exclusivo, al dibujo digital, faceta lúdica que he abordado con creciente curiosidad. Así es como nació este libro de tapa dura y trescientas páginas, bajo una austera tirada impresa que no se comercializa en librerías.

-¿Eres un apasionado del dibujo digital, desde cuándo has explorado esa faceta y qué tal han sido tus expectativas desde el inicio hasta el presente?

-Comencé a explorar la veta del dibujo digital como un juego creativo, hace algunos años. Pude en mi primer libro de fotografías, EL ASOMBRO SE PARECE A UNA FOTOGRAFÍA, reunir algo del material allí, indagar en ciertos aspectos y técnicas de la intervención visual sobre fotografías tomadas por mí. Pero, por una cuestión de recorte, quedaron muchos experimentos fuera de aquella selección y de momento me encuentro trabajando en un libro que los contendrá, junto con las nuevas fotografías de cosecha 2022 más un remanente que quedará fuera de la selección para el pasado catálogo publicado. Es una secuela directa de EL ASOMBRO SE PARECE A UNA FOTOGRAFÍA, ya inclusive tengo un título tentativo para el libro, partiendo de una concepción estética que me tiene muy entusiasmado.

-¿Eres un gran crítico y estudioso del cine, puedes mencionarme tres películas que han marcado un antes y un después en tu vida y por qué?

-Interesante ejercicio, veamos…

“Ciudadano Kane”, de Orson Welles, una clase magistral de dirección y narración de cine, adelantada a su tiempo varios años y aspectos. Si hay un mito cinematográfico, es ese.

“Psicosis”, de Alfred Hitchcock…aunque podría elegir cualquiera de su autoría…me enseñó el modo perfecto de aunar arte y entretenimiento, la eterna ilusión cinéfila. Y, además, es el ejemplo clave de una obra que excede su contexto cultural para instalarse en el inconsciente colectivo.

Respecto al tercer hito de film que cambió mi vida, sería injusto con muchos que dejara afuera. Me interesan los autores que pueden reflexionar acerca de la condición humana a través de su obra. Creo que mi mágica revelación del arte cinematográfico no sería lo mismo sin la obra de Pedro Almodóvar, Woody Allen o Claude Chabrol. Tampoco sin la dicha de haber sido contemporáneo de la más grande actriz y el más grande actor de todos los tiempos; disfrutar en una pantalla de cine de Meryl Streep y a Denzel Washington ha sido clave para mi memoria cinéfila.

-Te describes como un “autodidacta y de espíritu artístico e inquieto”, ¿Cómo es un día cotidiano en la vida de Maximiliano Curcio?

-De la noche a la mañana, y viceversa, creando a diario, a riesgo de comenzar más proyectos de los que puedo terminar. Con una gran disciplina de trabajo, que a muchos podría llegar a aburrir, francamente. No hay descanso. La obra nos sobrepasa, luchamos contra el paso del tiempo, denodadamente. Escribiendo sobre el propio horizonte, llevando al papel ideas, futuros pendientes a llenar en mi camino como escritor, casi toda actividad ajena a la creación termina por aburrirme. Bastante abstraído del mundo exterior, inmerso en el propio caos de mi espacio interior. Autodidacta, es correcto, siempre leyendo y absorbiendo, esperando a entrar en acción, es mi cable a tierra sin dudas. Inquieto por antonomasia, no encuentro mejor forma de estar aquí y ahora. Lo siento mi misión en el mundo.

-¿Dónde y en cuáles formatos podemos adquirir tus libros?

-Mis libros pueden adquirirse en ambos formatos, en papel y digital. La forma más segura de adquirirlos es, o bien a través de la editorial que me ha editado hasta el momento, Vuelta a Casa, o bien a través de la tienda online de mi proyecto, Siete Artes Libros -pueden encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram- donde podrán consultar todo el catálogo disponible de mi autoría.

-¿Puedes hablarnos de los proyectos en los que estás trabajando actualmente?

-De momento, me encuentro finalizando los últimos retoques a la edición impresa de la tetralogía “Gabinete de Colección”, en formato a todo color, para un bookazine de cien páginas disponible por encargo ya en mis plataformas, consistente en recomendaciones culturales imperdibles, en diversos rubros artísticos. Abro mi tesoro de maravillas y obsesiones, ensayo mi pasatiempo de coleccionista voraz, comparto mi cedeteca, mi biblioteca, mi filmoteca, a todo aquel amante del arte que tenga buen paladar para estos objetos de culto. También se encuentra en etapa de edición, próximo a publicarse durante los meses de febrero y marzo, mi díptico titulado GRANDES ESTRELLAS DE CINE, una investigación enciclopédica de más de seiscientas páginas que grafica vida y obra de imprescindibles actrices y actores del cine mundial. Y otros dos proyectos en los que vengo trabajando hace aproximadamente dos años, y que culminarán mi estreno editorial para este calendario, son la publicación de mi primer libro de prosa poética, titulado ESTO LO ESTOY ESCRIBIENDO MAÑANA (más de trescientos relatos a manera de exámenes de conciencia, que concebí, diariamente, durante el encierro pandémico) y, también, mi ópera prima literaria en el campo del periodismo deportivo, una disciplina que cultivé durante varios años, pero nunca había tenido la posibilidad de publicar al respecto. El libro se llamará HOMBRES, MITOS Y LEYENDAS, y explora, mediante un anclaje social, la trascendencia de figuras claves del deporte afroamericano, desde los primeros años del siglo XX hasta hoy.

En agosto del año 2021, Maximiliano y yo tuvimos una grata charla vía zoom la cual puede apreciarla en mi canal de YouTube, dele seguimiento al siguiente enlace: https://youtu.be/wh0Cdk7GJtI.

Redes sociales:

Página web: www.maximilianocurcio.com

E-mail: sieteartesmultimedia@outlook.com.ar

Facebook: /MaxiCurcioEscritor

Twitter: @INNERMAMBA83

Instagram: @innermamba83

YouTube: https://youtube.com/c/CanalSieteArtes

El entrevistador es escritor, poeta, columnista internacional y coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México 2021). Información: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es