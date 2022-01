Djokovic en el cuadro del Abierto de Australia

ADRENALINA

A pesar de la incertidumbre sobre su participación, el serbio Novak Djokovic apareció en el cuadro de primera ronda del Abierto de Australia, enfrentado a su compatriota Miomir Kecmanovic, mientras el español Rafa Nadal jugará contra el estadunidense Marcos Giron.

Los dos astros aspiran a ganar su 21 Grand Slam en Melbourne, un récord absoluto en el circuito masculino, y romper el triple empate con el suizo Roger Federer, ausente del torneo por lesión.

Si los dos avanzan en sus respectivos cuadros, se encontrarían en semifinales.

En medio de las especulaciones sobre la participación de Djokovic, amenazado de deportación tras la saga por su visado, el sorteo del cuadro se retrasó en más de una hora, aunque los organizadores no precisaron el motivo.

Nueve veces ganador del Abierto de Australia, incluidas las tres últimas ediciones, Djokovic empezará su defensa del título ante Kecmanovic, en el puesto 78 del ranking ATP, si las autoridades migratorias australianas no decretan finalmente su expulsión.

The #AO2022 men’s draw is set, with @rafaelnadal and @djokernole on the same side of the draw.#AusOpen

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022