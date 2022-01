Oscar 2022: las películas extranjeras que van por el premio

GQ

La categoría de películas extranjeras para el Oscar 2022 tiene cosas muy interesantes, desde una película japonesa que, según la crítica internacional, es la mejor de 2021, hasta una película italiana de Netflix que nos lleva a Nápoles de los años 80, y una dura y conmovedora película mexicana que habla sobre la pobreza, la violencia y los peligros de ser mujer incluso en la actualidad.

En 1929, cuando se llevó a cabo la primera ceremonia del Oscar, la categoría de Mejor Película Extranjera no existía y a Hollywood no se le había ocurrido que también debía reconocer los mejores trabajos creados en otros países y con idiomas diferentes, pero después se introdujo un premio honorario (entre los 40s y 50s) para reconocer a varias películas internacionales (como El ladrón de bicicletas) y, finalmente, en 1956 la categoría de Best Foreign Language Film Award fue creada.

Con el paso de los años, películas como La Vérité, Matrimonio all’italiana, The Brothers Karamazov y Actas de Marusia (la primera película mexicana en ganar en esta categoría) se llevaron el premio, pero no podían competir como Mejor Película, cosa que cambió hace un par de años y en 2020 llevó a la coreana Parasite, de Bong Joon Ho, a la victoria, y a eliminar la distinción entre las producciones internacionales y las de Estados Unidos.

Ahora, la categoría de películas extranjeras es de las más poderosas, y en 2022, 15 películas de países como Italia, Japón, Islandia y México comenzaron a generar conversación al respecto desde que pasaron por los festivales, y después de llegar a las salas de cine y las plataformas de streaming.

Es probable que solo 5 de esas películas sean elegidas como nominadas, pero las 15 que llegaron a la Shortlist del Oscar merecen una oportunidad.

¿Qué películas extranjeras serán nominadas?

Lamb – Islandia

Protagonizada por Noomi Rapace, Lamb es la primera película del director Valdimar Jóhannsson, y fue una de las más sorprendentes del Festival de Cine de Cannes, donde se llevó el premio Un Certain Regard – Prize of Originality.

Lamb es un folk tale que explora las leyendas islandesas, como un medio para contar una historia de pérdida, duelo y superación, al igual que de la relación entre el hombre y la naturaleza. La historia sigue a una pareja en una aislada granja entre las montañas, que descubre a una bebé que es mitad humana y mitad oveja, que cambia sus vidas y los obliga a cuestionar todo lo que creen y sienten.

The Hand of God – Italia (Netflix)

Paolo Sorrentino, escritor de The Great Beauty, dirige esta película que está disponible en Netflix. La historia nos lleva a Nápoles de la década de 1980, donde un joven llamado Fabietto, que quiere dedicarse a seguir su pasión por el fútbol, pasa por una tragedia familiar, que lo lleva a cambiar sus planes y a descubrir que podría tener un buen futuro como cineasta.

Drive My Car – Japón

De acuerdo con los críticos de Los Ángeles y Nueva York, la película de Ryûsuke Hamaguchi es la mejor del 2021. Drive My Car está basada en una historia corta de Haruki Murakami, y sigue a un director de teatro viudo que, durante un viaje a Hiroshima, comienza a compartir, sus recuerdos, dolor y momentos personales con la mujer que fue contratada para convertirse en su chofer, utilizando el coche como un espacio seguro donde los dos pueden desahogarse y liberarse.

Noche de Fuego – México (Netflix)

Tatiana Huezo dirigió esta película que se llevó el premio de Un Certain Regard Award – Special Mention en el Festival de Cine de Cannes en 2021. Prayers for the Stolen es un retrato de la violencia en México, narrado a través de un grupo de amigas que viven en un pueblo marcado por las drogas y los abusos, que deben encontrar la manera de sobrevivir y de evitar convertirse en una estadística más.

Flee – Dinamarca

Dirigida por Jonas Poher Rasmussen, Flee se basa en una historia real, la de un hombre llamado Amin, quien debe revelar un secreto que ha estado guardando durante años, en la víspera de su matrimonio, para poder tener un futuro. La película animada es una especie de documental, que cuenta la historia de un hombre que, siendo niño, viajó ilegalmente de Afganistán a Dinamarca, teniendo que mantener el secreto guardado durante 20 años.

Las películas extranjeras en el Shortlist del Oscar 2022:

Great Freedom (Austria)

Playground (Bélgica),

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Flee (Dinamarca)

Compartment No. 6 (Finlandia)

I’m Your Man (Alemania)

Lamb (Islandia)

A Hero (Irán)

The Hand of God (Italia)

Drive My Car (Japón)

Hive (Kosovo)

Noche de fuego (México)

The Worst Person in the World (Noruega)

Plaza Catedral (Panamá)

The Good Boss (España)