‘Batman’, ‘Doctor Strange’ y ‘Avatar 2’ entre las más esperadas en 2022

The Batman (Matt Reeves), Los asesinos de la luna de las flores (Martin Scorsese), Avatar 2 (James Cameron) y Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (David Yates) son algunas del cúmulo de películas, que entre el western, la ciencia ficción, secuelas de clásicos ochenteros, dramas épicos o biográficas de leyendas de la música, se estrenarán a lo largo de 2022.

En la industria cinematográfica se espera generar expectación con Licorice pizza (Paul Thomas Anderson), El hombre del norte (Robert Eggers), Lightyear (Angus MacLane), Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski), Jurassic World: Dominion (Colin Trevorrow) o John Wick Chapter 4 (Chad Stahelsk).

El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro, con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, llega a finales de enero, basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham. La trama devela a Stanton Carlisle, un lector de mentes que trabaja en un club nocturno, donde conoce a la doctora Lilith Ritter, quien busca poner en evidencia la falsa habilidad de Stanton.

Sobresale Muerte en el Nilo

A finales de enero, llega Babylon, de Damien Chazelle, con un drama ambientado en una época de transición en Hollywood. Participan Brad Pitt y Margot Robbie y en febrero, sobresale el filme Muerte en el Nilo, dirigida por Kenneth Branagh, la cual cuenta con un reparto integrado por Armie Hammer, Gal Gadot, Annette Bening. En este largometraje, se narran las pesquisas del detective Hércules Poirot, en un crucero en el Nilo, donde investigará la muerte de una joven heredera.

El 4 de marzo, de Warner Bros Pictures, llega The Batman protagonizada por Robert Pattinson en el papel del guardián de Gotham City y su alter ego, el millonario Bruce Wayne. Cuando esa luz aparece en el cielo, no es sólo una llamada, es una advertencia, se sentencia en el filme.

Pattinson estará acompañado por Zoë Kravitz (Selina Kyle), Paul Dano (Edward Nashton), Jeffrey Wright (James Gordon); además de John Turturro como Carmine Falcone, Andy Serkis, Alfred y Colin Farrell, El Pingüino, entre otros actores, de esta nueva versión, cuyo rodaje fue suspendido, incluso su estreno en octubre pasado ,debido a la pandemia.

Con Los asesinos de la luna de las flores, Scorsese, también tuvo que atrasar la filmación donde Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone encarnan a Ernest y Mollie Burkhart. También Robert de Niro y Jesse Plemons comparten créditos con el actor ganador del Óscar por El renacido.

En ese filme, basado en el libro de David Grann, con guion de Eric Roth, ambientado en la década de los 20, se recrean una serie de asesinatos en una comunidad indígena de Osage, llamado el Reinado del terror, en un territorio donde abunda el oro negro.

The Northam, de Robert Eggers, será estrenada el 8 de abril, con un reparto integrado por Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Nicole Kidman y la islandesa Björk. Thriller épico, ambientando en Islandia a principios del siglo X, que recrea la historia de un vikingo en busca de venganza por la muerte de su padre.

En el caso de Top Gun: Maverick, prevista para mayo próximo, de manera simultáneamente a la séptima entrega de Misión Imposible. En esta nueva entrega de Top Gun, Cruise vuelve casi con 60 años al servicio activo, después de ser invitado de forma perentoria por la Fuerza Aérea estadounidense.

La biopic Elvis Presley, de Baz Luhrmann, con las actuaciones de Austin Butler, Olivia DeJonge y Tom Hanks describe momentos especiales del Rey del rock and roll a lo largo de más de veinte años, se estrenará el 24 de junio. Sobresalen en la historia Priscilla Presley y su manager Tom Parker, sus raíces musicales, su ascenso a la fama y diversos aspectos que marcaron su vida.

Otra biopic es la de Bee Gees, de Kenneth Branagh, que cuenta la historia de la agrupación británica formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb en 1958, quienes fueron llamados Los Reyes de la música disco.

De Marvel se estrenarán Doctor Strange in the multiverse of Madness” en julio y Black Panther: Wakanda Forever, en noviembre; además de The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom.

Avatar 2, se estrena más de una década después, luego de que Cameron reanudó el rodaje de la secuela en Nueva Zelanda, luego del paro por el coronavirus en 2020, la historia de Sully, su nueva familia y lo hacen para mantenerse unidos. La nueva fecha de estreno, si no existiera cambios es el 16 de diciembre de 2022.

Generan expectación Madres paralelas y Bardo

Otras cintas que generan expectación son Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con las actuaciones de Penélope Cruz y Milena Smit, quienes interpretan a dos madres solteras que se conocen en el hospital donde sus recién nacidas son cambiadas por accidente al nacer. Este secreto se desarrolla de manera impredecible mientras la película también investiga otro pasado oculto, las fosas comunes de la Guerra Civil española. Ésta se espera en el catálogo de Neftlix en las próximas semanas.

A la par del melodrama del cineasta manchego, se espera fecha de estreno en este 2022, de la cinta Bardo, del realizador Alejandro González Iñárritu, la cual rodó en México con Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani.