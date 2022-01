Trascendió a la eternidad la actriz, comediante, modelo, productora y activista Betty White

-La mujer con la carrera más larga en la historia de la televisión mundial

Por Mino D’Blanc

El viernes 31 de diciembre trascendió a la eternidad del histrionismo la activista, actriz, comediante, modelo y productora ejecutiva estadounidense Betty White, quien tenía 99 años de edad.

Nació en Oak Park, en el estado de Illinois el 17 de enero de 1922. Su padre era ejecutivo de una empresa eléctrica y su madre fue ama de casa.

Su familia se trasladó a la zona de Los Ángeles, California, cuando ella tenía 2 años de edad. Su padre ahí comenzó a fabricar radios.

Durante la Gran Depresión el negocio se hizo tan difícil que en un momento dado tuvieron que cambiarlo por el de perros, con la esperanza de que se convirtiera en un modo de vida.

Llegaron a tener unos 20 perros y eso hizo que ella se convirtiera en una amante de los animales para toda la vida.

Betty White estudió en la escuela secundaria de Beverly Hills, en la que escribió una obra teatral, de la que ella hizo el papel protagónico, que fue, en palabras de ella misma, la que le provocó el interés por la actuación y los medios, comentario que hizo al Archive of American Television.

Dentro de los records que tuvo la reconocida artista es el de tener la carrera más larga para cualquier mujer en la televisión, ya que se mantuvo activa en ella durante 8 décadas desde que comenzó en el año de 1939, cuando ella tenía apenas 17 años de edad.

En esa ocasión participó en una emisión experimental.

La tecnología televisiva apenas iniciaba; Betty White hizo su debut público en la Feria Mundial de Nueva York, efectuada ese año y en la que bailó en un programa de televisión como se menciona anteriormente, experimental y que fue el primero de la costa oeste en el centro de Los Ángeles.

En esa ocasión, en comentario hecho por ella misma a Guinness World Records, llevó su vestido de graduación del bachillerado y bailó con Harry Bennett, quien era su presidente del cuerpo estudiantil de Beverly Hills, el “Vals de la Viuda Alegre”.

Después de su aparición en la pantalla chica, se convirtió en modelo. Por la Segunda Guerra Mundial, su carrera se vio detenida y tuvo que colaborar en los Servicios Voluntarios Femeninos de Estaos Unidos.

Después de la guerra hizo teatro, para después obtener papeles en la radio en programas como “The Great Gildersleeve” y “Blondie”. Al Jarvis, quien fue un reconocido presentador de radio en Los Ángeles, en el año 1949 le pidió que fuera su “chica de los viernes” para un programa televisivo en vivo que tenía una duración de 5 horas y media, con el que pretendía ser su programa de radio en televisión, pero inmediatamente se hizo una emisión suelta de variedades titulada “Hollywood on Television”, del que dos años después se quedó como única presentadora.

Uno de los personajes más recordados a los que les dio vida fue el de Rose Nylund en la serie “The Golden Girls” (“Las chicas de oro”), que fue transmitida de 1985 a 1992.

Dentro de los palmares que obtuvo fueron un “Grammy” en el año 2012, 5 Premios “Emmy”, “Screen Actors Guild Awards”, los “American Comedy Awards”, entre muchos otros que recibió de la crítica especializada y de distintas organizaciones. También fue nominada a varios Globos de Oro.

Betty White participó en series y programas como “Life whith Elizabeth”, “Date with the Angels”, “The Love Boat”, “Mama’s Family”, “The Golden Palace”, “Ladies Man”, “That 70’s Show”, “Higglytown Heroes”, “Boston Legal”, “The Bold and the Beautiful”, “Pound Puppies”, “Hot in Cleveland”, entre muchas otras.

Cabe mencionar que durante la primera etapa de su carrera tuvo presencia habitual aunque no muy notoria en la radio y en la televisión.

Trabajó en comedias en los años 50, en un programa de entrevistas en 1954 y en 1962 participó en la película “Advise and Consent”.

También una que otra vez participó en el programa televisivo de juegos “Password” que era presentado por Allen Ludden, su tercer marido.

Betty White también es reconocida por su talento para retratar a la anciana del medio oeste, de corazón aparentemente puro y llena de sinceridad y que tenía una vida interior desenfrenada, con su personaje de la vida de la cocina Sue Ann Nivens en la comedia de situación “The Mary Tyler Moore Show” que fue realizada en los años 70.

Otro de sus trabajos que le dieron gran popularidad fue en “Boston Legal” en donde dio vida a una secretaria mordaz.

En su labor como presentadora fue la persona de más edad en estar en “Saturday Night Live”.

También fue invitada en el exitoso “The Simpsons” y apareció en un anuncio de Snickers.

Tuvo su propia productora, situación que era muy difícil para una mujer en aquella época.

Descanse en paz.