Néstor Camarillo critica a diputados de Morena por no aprobar cobro del DAP en todo el estado

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina aseguró que ahora es responsabilidad de los alcaldes de todos los partidos hacer buen uso de lo que podrán recaudar y evitar un costo político, a partir de que el Congreso local aprobó el Derecho de Alumbrado Público (DAP) para 144 municipios.

En este sentido, el también congresista precisó que, al menos en los municipios gobernados por el PRI, sabrán como redireccionar los recursos para temas como seguridad.

Del escenario político que se vivió la madrugada en el Pleno del Congreso el pasado viernes 23 de diciembre, cuando seis panistas y cinco morenistas votaron contra de que a los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula les fuera autorizado el DAP, sostuvo que “algunos legisladores de Morena se muerden la lengua y quieren sacar raja política”.

Calificó de lamentable la conducta de estos legisladores de Morena, en alusión a Iván Herrera Villagómez y Carlos Evangelista, en busca de los reflectores, cuando en su momento la propia ex alcaldesa de su partido, Claudia Rivera Vivanco, se quejaba de que a ella también le fue quitado el DAP.

“Ellas saben que el DAP siempre se ha cobrado. Al final el círculo rojo de los ciudadanos es el que está atento de esta decisión, los ciudadanos hoy están más preocupados por la pandemia que no cede, el DAP no es un impuesto, es un derecho, no habrá costo político, porque los ediles deben tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos”.

De los 56 municipios priistas, solo estos 14 no solicitaron el DAP: Ahuacatlán, Chinantla, Guadalupe, Huitzilan de Serdán, Juan Galindo, Molcaxac, Cañada Morelos, Naupan, Nauzontla, Olintla, San Juan Atenco, San Pablo Anicano, Tecomatlán, y Zoquiapan.