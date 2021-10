Pide Rafael Micalco a la Comisión Electoral del PAN un debate de aspirantes a la dirigencia estatal

Jorge Barrientos

El diputado local, Rafael Micalco Méndez consideró que la Comisión Electoral del partido debería convocar a un debate entre Augusta Díaz de Rivera y Genoveva Huerta Villegas, ambas contendientes por la dirigencia estatal el PAN en Puebla.

Micalco Méndez aclaró que independientemente de quien gane la contienda interna se debe pensar en cambiar la forma de trabajar dentro del partido y lograr la unidad entre la militancia.

“Conozco a las dos desde hace años, a ambas las respeto, me gustaría conocer las propuestas que traen, pero por ahora no voy a apoyar a ninguna de las dos. Se requiere un cambio en la manera de trabajar, sino el 2024 no va a salir como esperamos”.

Con respecto a los procesos de impugnación interpuestos por la designación de la Comisión Organizadora Electoral (COE), el legislador local confirmó que fue desechada; no obstante, eso no quiere decir que él desista de seguir apelando en esta ruta sobre la sesión que se hizo el 26 de agosto pasado.