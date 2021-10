Este martes, SEDIF y Salud realizarán la “Feria de la Salud por las Mujeres”

Staff/IMR

•​Los servicios serán gratuitos en las unidades móviles que se instalarán frente al Teatro Principal en un horario de 9:00 a 17:00 horas

•​Estas acciones conjuntas forman parte del “Mes Rosa” y del “Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama”

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En el marco del “Mes Rosa” y del “Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) y la Secretaría de Salud realizarán, del 19 al 29 de octubre, la “Feria de la Salud por las Mujeres” en la explanada del Teatro Principal (Avenida 8 Oriente, sin número, Centro Histórico).

A través de unidades móviles, ambas instituciones ofrecerán servicios gratuitos como mastografías, citologías, pruebas del Virus de Papiloma Humano (VPH), exploración clínica de mama, prueba de VIH-Sífilis en embarazadas, tamizaje pregestacional en mujeres de edad fértil y talleres sobre qué es la doble protección a través de preservativos, la concerniente al uso del condón para evitar embarazos no deseados y contraer enfermedades de transmisión sexual.

También, especialistas impartirán talleres de lactancia materna, prevención del cáncer de mama y actividad física; además, realizarán tomas de peso, talla y diagnóstico nutricional en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Es preciso comentar que las mujeres que asistan para la realización de las mastografías tienen que ser de 40 a 69 años, llevar dos mudas de ropa, no portar objetos metálicos, depilarse las axilas y no necesariamente tienen que ir en ayunas; mientras que para el papanicolaou tienen que ser de 25 a 34 años y no estar menstruando, y para la detección del VPH deben de ser de entre 35 y hasta 64 años y tampoco estar menstruando.

Así, el Gobierno del Estado garantiza el derecho a la salud de las mujeres en el marco del “Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama” que se conmemora este martes.