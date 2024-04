La banda chilena Ases Falsos llega con su “Gira de Despedida” a Puebla

Concierto que forma parte del séptimo aniversario de Beat 803.

Domingo 5 de mayo, 19:00 horas.

Simón Sánchez, bajista de dicha agrupación de rock alternativo, platica sobre su gira en nuestro país y el concierto que ofrecerán en Puebla.

Por Mino D’Blanc

La banda chilena de rock alternativo Ases Falsos se encuentra en México realizando su gira de despedida.

Será el próximo domingo 5 de mayo cuando ofrecerán en Beat 803 ubicado en en la ciudad de Puebla su último concierto en nuestro país, después de haberse presentado el viernes 26 en el Foro Fontana en Toluca, el domingo 28 en Entre Caníbales, en Pachuca, este jueves 2 de mayo en La Maraka en la Ciudad de México, el viernes 3 en Liverpub en Tlaxcala y el sábado 4 en el BeerFest en Texcocolo.

Platicamos con Simón Sánchez quien es el bajista de Ases Falsos. Agradecemos las finas atenciones del licenciado Ricardo Lucio para la realización de esta entrevista.

MD’B: ¿Por qué la gira de despedida?

SS: Llevamos ya bastante años tocando. Yo conocí a los muchachos en el 2004, en 2005 formamos Fother Muckers, en 2007 sacamos nuestro primer disco, Imagínate, han sido 20 años desde que hicimos al grupo y han sido 17 desde que sacamos nuestro primer disco. Hemos tenido una linda carrera. Llegó un momento en que ya estamos a mediana edad, tirando para arriba, muchos ya tienen hijos. Ahora incluso no vivimos todos en la misma ciudad; el baterista vive en La Serena, en la playa que queda como a 6 horas de acá, Cristóbal el vocalista vive en Limache que queda a hora y media de Santiago. Entonces eso de juntarse como banda a crear se ha perdido un poco. No sé si sea un final, pero nos planteamos un poco de pausar para renovar las energías, renovar las ganas, darnos nuestros espacios y ver cómo podemos retomar esta historia.

MD’B: ¿Qué es lo que va a disfrutar el público mexicano que asista a sus conciertos de la gira de despedida?

SS: Estuvimos recién saliendo de una gira en la que presentamos todo el disco de “Juventud Americana” más unas canciones extras, que es el disco más reconocido y el primero que sacó Ases Falsos. Vamos a presentar algo de eso, con muchas canciones de “Juventud Americana” y un mix de todos los nuevos temas del siguiente disco y también de álbumes como “Conducción”, “Mala fama”, “Tacto” y “Chocadito”, muchas canciones que componen nuestros shows, nuestro setlist y que no pueden faltar, como “Simetría”, qué se yo, la gente pide mucho como “Mi ejército”, “Cae la cortina”; va a ser un mix de todo lo mejor de nuestra carrera para darle un punto final o un punto y aparte o suspensivo, quién sabe, estamos definiendo eso todavía.

MD’B: ¿Con quién les gustaría alternar de artistas o grupos mexicanos o grabar algo con ellos y qué tanto ha influido la música mexicana en ustedes?

SS: Yo lo hablo con medios mexicanos y con amigos de allá y no lo creen, pero los corridos mexicanos son el alma de la fiesta acá en Chile. En el sur hay bandas de corridos mexicanos, la música mexicana está muy, muy presente en toda la historia de Chile, especialmente en los pueblos locales más rurales es una música que pega muy, muy fuerte. Hay muchas bandas que exponen eso acá, impresionante. Y a nosotros como lo mostramos en la portada de “Juventud Americana” nos encanta la música mexicana; Juan Gabriel para nosotros es un referente, un ídolo, Joan Sebastian lo hemos podido escuchar allá. A mí me gusta mucho la música de banda también. Para qué decir, con toda la invasión de los noventas y los dos mil como Café Tacuba, qué sé yo, Molotov, Julieta Venegas, hay muchos artistas que han pegado acá en el cono sur de manera muy fuerte; hay que decir también la música romántica de artistas como Christian Castro, Luis Miguel son números seguros acá en Chile y en Argentina. Para nosotros hubiera sido un sueño haber grabado algo con el maestro Juan Gabriel, haber compartido y de alguna forma de haberle mostrado nuestra música nos hubiéramos sentido muy honrados y felices. Allá en México tocamos con una banda que se llama Odiseo. El Tri también es bien conocido acá en Chile y sabemos que es una institución.

MD’B: ¿Tocarían con mariachi?

SS: Cristóbal, nuestro cantante principal fue hace poco a México y cantó con unos mariachis, pero la verdad es que no sé. No hay nada planeado, pero sí se puede lograr sería muy interesante.

MD’B: Ases Falsos es una de las bandas más importantes de rock alternativo que ha dado Chile a la historia de la música.

SS: Muchas gracias por ese reconocimiento y por ese apelativo. Espero que podamos demostrarlo y compartirlo allá con la gente de México.

MD’B: ¿Qué representa México para Ases Falsos?

SS: México es para nosotros hermandad, es fiesta, es un poco la concreción de un sueño de tocar nuestra música fuera de nuestras fronteras y que sea bien recibida por nuestros hermanos latinoamericanos. Hemos viajado muchas veces a México. Ya perdí la cuenta; esta es la séptima u octava vez. Hemos estado en hermosas ciudades en el norte, en el sur, en Monterrey, en Toluca, en Morelia, en Tijuana; lo único que nos falta es ir a las playas, pero eso será para otra ocasión, pero la hemos pasado increíble. Hablar de la comida y los colores y la naturaleza y también el afecto de la gente; son gente muy educada, muy alegre y nos hemos sentido increíble allá.

MD’B: Después de tantos años de trayectoria y de tanto deambular por varios países, para tu punto de vista como integrante de la agrupación, ¿cuál es la principal aportación que deja Ases Falsos a la historia de la música y por qué?

SS: Yo creo que Ases Falsos surgió en un momento en que estaba muy difusa la industria musical. Partimos como Fother Muckers en 2005, pero claro en 2011 recién se estaba reconfigurando el tema de la industria musical, cayeron los grandes sellos, las casas de ventas de discos y había un panorama que no era muy alentador, o sea, no convenía mucho meterse al tema de la música en esas fechas y yo creo que nosotros lo hicimos con mucho cariño, con mucha pasión y con mucho desinterés de la retribución económica por así decirlo que pudiéramos tener y yo creo que la contribución aparte de eso de atreverse en un momento difícil, tiene que ver con el aporte musical y también mucho de las letras. Ases Falsos surgió en un minuto muy complicado para acá y se puede homologar a muchos países de Latinoamérica, pero en Chile también es un capitalismo feroz, es un sistema que oprime mucho a las personas, sobretodo a las que tienen menos recursos y acá en Chile todo es muy caro, la salud, la educación. Cuando empezamos Ases Falsos, cuando hicimos el primer disco había mucha revuelta en las calles, de los estudiantes, mucha gente descontenta; yo creo que eso logramos plasmarlo en música y en letras, obviamente también acompañados de baladas y de música romántica y el amor y las historias personales, que no podemos escapar de eso y es importante también apelar y que la gente se sienta identificada y reconocida en estos temas. Pero claro, lo que diferencia y fue un aporte fue un poco recoger el descontento de la juventud y un sentir de la época.

MD’B: Chile ha sido un país muy folclorista, musicalmente hablando. ¿Qué tan difícil fue para ustedes lograr tantos éxitos dentro de su género, sabiendo precisamente de dicho folclorismo y de las épocas muy difíciles donde se dieron exilios en donde surgieron artistas y agrupaciones chilenas como Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani, Illapú, que han sido los más representativos de Chile en dicho aspecto? Ustedes llevaron el rock alternativo chileno a la masa que escuchaba a todos esos artistas, a todos esos grupos.

SS: Sí, mira, tú me estás hablando de instituciones de la música chilena gigante, Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Violeta Parra, una larga lista. Ellos sí son grandes exponentes. También para mal o para bien, mucha de su internacionalización se debió, no sé si decir gracias, a que los exiliaron; estuvieron en Italia, en Francia, pudieron acceder a mejores estudios de grabación, mucha gente los apoyó, eso fue increíble para la música folclórica chilena y también les hizo tener un reconocimiento internacional. Nosotros como banda de rock amamos esa música, tenemos mucho en común con muchas de esas bandas. Incluso Hermes Villalobos quien toca flauta transversa y toca guitarra, es uno de nuestros integrantes y a la vez es el integrante más joven de Inti Illimani, el histórico grupo de los hermanos Durán y de Salinas, que lamentablemente después se transformaron en facciones y hubo algunas que otras rencillas, pero eso es harina de otro costal. Pero sí, la simbiosis que hay entre el rock y el folclore chileno para nosotros es algo que va en paralelo, no es algo contra lo que luchemos. Acá un chileno promedio puede tener como nosotros discos de Los Bunkers al lado de un disco de Inti Illimani, un disco de La Ley al lado de Ases Falsos; es algo que se nutre y que se complementa de manera muy rica, encuentro yo.

MD’B: Después de todos los discos que tienen, de todos los éxitos que han logrado, para tu punto de vista, ¿en sonido qué es lo que nunca ha cambiado de Ases Falsos y por ende, el sonido que los eterniza?

SS: Yo creo que es un poco el rescate de la música y el sonido como de los ochentas y noventas. Trabajamos con un productor que había trabajado con bandas importantes acá en Chile; trabajó con Los Prisioneros, trabajó con una que se llama Aterrizaje Forzoso. Trabajamos con él en la producción del disco que se llama “Juventud Americana” y eso nos dio un lineamiento muy importante para nuestro sonido porque recoge cosas actuales; lleva un poco de funk, un poco de rock, también un poco de canción y también mezclado con sonidos bien ochenteros. En los teclados usamos los Yamaha DX7 por ejemplo, unos Casio que fueron bien utilizados en esa época y a nosotros nos gusta ese sonido más bien vintage; las guitarras Epiphone, los amplificadores Amper, el bajo Fender, nos gusta ese sonido de rock clásico pero mezclado con influencias actuales y también permeado por ese sonido ochentero que logró plasmar el productor Alejandro Soto y que después de eso seguimos un poco rumbo integrando también sonidos más actuales.

MD’B: ¿Qué tanto influyen actualmente los sonidos digitales en su música?

SS: Francisco, nuestro tecladista, es el que se ha metido más en el tema digital. Tiene una colección impecable de teclados nuevos y de teclados vintage, pero él se ha ido metiendo mucho a nuevos sonidos, nuevas cosas digitales, nuevos efectos, pero la verdad es que nosotros, aunque hemos incluido algunos sonidos de ellos, nos gusta tocar nuestros instrumentos y capturar la esencia de la banda. Ese es nuestro norte, pero obviamente lo hemos ido complementando con nuevas influencias.

MD’B: Actualmente se estila sobretodo en la música el hecho de que artistas o grupos anuncian gira de despedida, logran llenos totales porque la gente va a verlos aparentemente por última vez y a los dos o tres años anuncian gira de regreso y vuelven a vender todas las entradas porque la gente los volverá a ver. Digamos que es una forma mercadotécnica exitosa y más para los cantantes o las agrupaciones que ya no llenaban tanto.

SS: Sí, puede ser, pero mira, nosotros no lo hemos planeado así. No hay un plano oculto de volver. La verdad es que nos estamos tirando un poco al vacío, sin miedo y ver cómo se desarrolla esta historia, porque todos tenemos nuevas responsabilidades. A nosotros nos va bien, pero igual también queremos evitar cansarnos, queremos evitar que esto se transforme en una rutina y también queremos evitar tocar en cualquier lado. Queremos cuidar nuestra historia, nuestra marca, nuestro legado y respetar la música, finalmente, que no sea algo simplón; como que volvamos con nuevas energías, con nuevos bríos a hacer lo que amamos. Igualmente Fother Muckers sigue tocando, nos juntamos el año pasado, hicimos un show gigante y ahora estamos tocando en pequeños lugares pero seleccionados. Ahora vamos a telonear a la banda Payment acá en Santiago. Esa banda sigue en actividad y hay nueva música, pero Ases Falsos lo vamos a dejar en remojo un rato para que vuelva limpio y con más energías y con nuevas fuerzas.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir, que quieras agregar?

SS: Yo creo en la magia, en que las cosas no se dan de manera fortuita y para nosotros terminar nuestra carrera en México el domingo 5 de mayo en Puebla, en una fecha tan especial que es para México y para Puebla obviamente, es muy reconfortante, nos sorprendió y estamos muy felices de poder compartir una fecha que significa el fin de nuestra banda, pero también significa la conmemoración de algo tan importante en México. Entonces va a ser un día de fiesta, un día de despedidas y de nuevos comienzos. Vamos a ser muy bonito y estamos con muchas ganas y poder y compartir con todos ustedes.