Académica UDLAP reconocida con el Premio Estatal de Literatura Tlaxcala 2021“Beatriz Espejo”

Staff/Rossi

Cholula, Puebla, a 26 de septiembre de 2021.- La Dra. Miriam Yvonn Márquez Barragán, profesora del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvo el Premio Estatal de Literatura Tlaxcala 2021: Beatriz Espejo, en la categoría de cuento, gracias a su libro titulado El camino de los huérfanos.

Este premio convocado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y la Secretaría de Cultura reconoce en tres categorías a los mejores escritores de la región: Emmanuel Carballo para ensayo, Dolores Castro de poesía y el premio Beatriz Espejo para cuento, del cual este año la Dra. Miriam Yvonn Márquez Barragán fue merecedora. Respecto a esto, la académica UDLAP explicó que haber obtenido este reconocimiento es la suma de muchos esfuerzos y concreta su deseo de escribir ficción. “Llevo años escribiendo textos académicos y aunque esporádicamente escribía textos literarios que publicaba de inmediato en revistas o periódicos, y de los que recibía comentarios muy positivos, no pensaba seriamente en escribir un libro entero. Es por ello que este premio significa la paciencia para esperar a no obtener un resultado inmediato y de tomarme más en serio como escritora. Pero, sobre todo, significa que mi literatura ha pasado la prueba de un jurado calificado, es decir, de lectores muy especiales y preparados, que de manera anónima evaluaron una pila de manuscritos”, declaró.

Un jardín de rosas, Add to basket, La última visita, La ceremonia de la sombra y El caminante, son las historias que se entretejen en el libro El camino de los huérfanos, una colección de cinco cuentos que giran en torno a la orfandad y que tienen ecos de escritores como Haruki Murakami, J.M. Coetzee, Kazuo Ishiguro y Jorge Luis Borges. Estas historias fueron escritas mientras la Dra. Márquez estudiaba su Doctorado en Literatura y Lenguas Romances por la Universidad de Cincinnati, específicamente dos de estos cuentos fueron escritos en la clase de narrativa del escritor nicaragüense Nicasio Urbina, pero fue hasta su regreso a México que la escritora decidió concretar este trabajo. “Al inicio no lo vi como un proyecto de libro. No obstante, me di cuenta que, sin pretenderlo, estos cinco cuentos tenían una temática en común, pues en todos, el problema es la paternidad: padres inexistentes, que han muerto, que han huido o que simplemente no han querido serlo. El punto final al manuscrito coincidió con la convocatoria estatal de cuento, así que no dudé en ponerme a prueba”, explicó.

Actualmente la Dra. Miriam Yvonn Márquez Barragán es profesora de tiempo completo en el Departamento de Literatura e Historia del Arte en la UDLAP y coordinadora del Centro para el Aprendizaje de Escritura Académica y Pensamiento Crítico (CAEAPC). Fue profesora en la Universidad de Cincinnati y en la Universidad de Rhode Island, en Estado Unidos, así como reportera en medios digitales y fundadora del suplemento cultural en línea Ágora, que reunió, por un par de años, colaboraciones de escritores de distintas nacionalidades y ha publicado cuento, reseña y opiniones, así como trabajos académicos en diversos espacios, también es colaboradora del periódico Código Tlaxcala.