Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista y Édgar Garmendia…la fracción parlamentaria “mierista” en el nuevo Congreso de Puebla

Debate

Por Roberto Desachy Severino

No, no son barbosistas, tampoco armentistas y, si mucho me apuran, tienen muy poco de morenistas, porque casi nada aportan al partido y, por el contrario, lo usufructúan sin pudor alguno.

Se trata de Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista y Édgar Garmendia, diputados plurinominales que –si alguna definición hay que darles- serían “mieristas”; es decir, conforman la fracción parlamentaria del diputado federal y coordinador de los morenistas en San Lázaro, Moisés Ignacio Mier Velasco:Acata IEE resolución del TEPJF y realiza ajuste de diputados locales plurinominales

Una fuente absolutamente confiable me corrigió o, mejor dicho, me regañó, luego de que la semana pasada señalara que los beneficiarios de la repartición de las candidaturas morenistas en la pasada elección local, Carlos Evangelista y Édgar Garmendia, habían abandonado el buque 2024 del senador Alejandro Armenta Mier para pasarse al del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Lo que sucedió es que esa pareja de…diputados locales sí dejaron al senador Alejandro Armenta Mier, pero para apoyar no al gobernador Miguel Barbosa Huerta ni a la 4T, sino al coordinador de los legisladores federales morenistas, Ignacio Mier Velasco, como precandidato al gobierno de Puebla para el 2024.

GRUPO DE IGNACIO MIER ADELANTÓ QUE EL TEPJF FALLARÍA A FAVOR DE GARMENDIA Y CÍA

De hecho, los compromisos entre ellos tres se afianzaron en la pasada contienda electoral, cuando Garmendia y Evangelista les dieron a los hijos de Nacho Mier sendas candidaturas: Ignacio Mier Bañuelos es alcalde electo de Morena y Daniela Mier agarró la diputación plurinominal, como ya se dijo:Morena repite la lista de aspirantes a diputados locales por la vía plurinominal

Incluso, una semana antes de que el TEPJF exhibiera tanto al instituto como al Tribunal Electoral de Puebla al corregirles la plana y revocar varios de sus acuerdos y sentencias, en el grupo político de Ignacio Mier se adelantó que dicho organismo fallaría a favor de Édgar Garmendia y, sobre todo, Carlos Evangelista, que es quien mueve a su compañero. Así, el poderoso presidente de la Cámara de Diputados federales correspondió a las candidaturas que recibieron sus vástagos.

Así que, efectivamente, Evangelista y cía traicionaron a Alejandro Armenta, quien se quejó con Mario Delgado, el sedicente dirigente nacional de Morena y le echó en cara las acusaciones contra Garmendia y Evangelista por la venta de candidaturas en la pasada elección: Consejeros de Morena acusan venta de candidaturas

Ante los duros señalamientos contra Evangelista y Garmendia, al tibio Mario Delgado no le quedó otra que quitar al primero como secretario “anticorrupción” en la dirigencia nacional morenista. Porque la broma cruel se contaba sola: Uno de los acusados de vender candidaturas y darle una plurinominal a su esposa, ¡en el cargo de secretario anticorrupción de Morena!: Carlos Evangelista, Mario Delgado, Citlali Hernández, Araceli Esther Gómez, Alejandro Peña y Bertha Luján, los “dueños” de Morena

NACHO MIER CONTRA ALEJANDRO ARMENTA, PLEITO EN FAMILIA POR EL 2024

Es ahora o nunca y él más que nadie lo sabe: Puede ser el próximo candidato de Morena al gobierno de Puebla, por ello mueve a sus piezas y, como se dijo párrafos arriba, ya hasta tiene su propia fracción parlamentaria en Legislatura local, que –incluso- es más numerosa que la de MC y otros partidos.

Ignacio Mier Velasco va con todo por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla en el 2024, sabe que su cargo en la Cámara de Diputados federales le abre puertas y fondos nacionales. Y, hasta el momento, el propio Andrés Manuel López Obrador y uno de sus funcionarios más criticados, pero también defendidos por el presidente, Manuel Bartlett Díaz, han dejado correr las aspiraciones de Nacho.

Pero ¡cosas de la vida!, uno de los principales adversarios al interior de la 4T es su primo, el senador y presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier, quien también está en la pista del 2024 con el apoyo de Ricardo Monreal Ávila y que cuenta con más estructura, principalmente en los municipios del interior del estado.

Nacho Mier contra Alejandro Armenta se vislumbra como una disputa política en familia por el 2024. Hoy, me comentan fuentes confiables, ambos primos se llevan bien, mantienen una comunicación constante, pese a que el muy retrasado desafuero del legislador federal Saúl Huerta provocó una disputa entre ambos por los señalamientos mutuos de que senadores y/o diputados estaban protegiendo al acusado de pedofilia:Nacho Mier, Alberto Anaya, los principales protectores del diputado federal Saúl Huerta, acusado de pedofilia

Pero nada garantiza que sus buenas relaciones continuarán…a menos que haya algún pacto entre ellos, sobre todo porque hasta los acuerdos familiares y políticos más firmes pueden romperse por una candidatura tan apetecible al gobierno, como la que –todo apunta- será la de Morena en el 2024.