Alessandros Racing llega a Querétaro en el liderato de Challenge y Trucks

Staff/Rossi

Se acerca la sexta fecha de la NASCAR Peak México Series, que se correrá en el Autódromo EcoCentro de la Unión Ganadera de Querétaro, cita donde los pilotos de la escudería Alessandros Racing llegan como líderes en la NASCAR Challenge y de la Trucks México Series.

El equipo Alessandros Racing y sus patrocinadores: Grupo Andrade, El Heraldo de México, Marketing & Advertising, Fipresta, Deluxe Model, Zani-Cov, AcePublicidad, SYMETRY, Grupo Espinosa y Brigthphone, tienen el objetivo de que sus volantes, Noel León (NASCAR Challenge) y Jorge de la Parra (Trucks), mantengan el liderato en sus respectivas categorías, justo cuando se llega a mitad de temporada, hazaña que servirá como parámetro para arribar con más ánimos a la parte complementaria de la NASCAR Peak México, que se espera sea más aguerrida.

Por lo que respecta a Noel León, a bordo de su #19, no ha tenido la suerte del todo a su lado para lograr su cuarta victoria del año en las últimas dos fechas, sin embargo, no ha dejado de sumar puntos importantes que lo mantienen en el liderato de la Challenge. Suma hasta el momento 197 puntos, con una ventaja de 39 unidades con respecto a su más cercano competidor, sus tres victorias en forma consecutiva en el inicio de la temporada y los puntos consecuentes de sus dos top-10 en las últimas dos carreras lo mantienen firme como el principal aspirante al título este año.

“Estoy tranquilo con lo hecho hasta el momento, en la carrera pasada tuvimos un contacto cuando luchaba por la victoria y eso influyó para no estar adelante, pero eso no me quita el sueño, el equipo está preparado para regresar a la pelea y yo estoy enfocado en hacer un buen trabajo en una pista donde ya ganamos, corrimos en Querétaro en la fecha 2 y nos fue muy bien y esta vez volveremos a pelear por la victoria”, dijo León.

Noel marcha actualmente en el tercer lugar general de la Peak y Challenge, a tan solo 5 puntos del líder provisional y esa también es otra de sus metas, volver a estar al frente de todo el pelotón de los Stock.

Por otro lado, Jorge de la Parra, también sabe que la clave es la constancia y eso le ha permitido ponerse al frente de la Trucks México Series, ha cosechado 24 puntos, tiene una ventaja de 5 contra su cercano contrincante y su principal meta en Querétaro es volver a la cima del podio para alejarse de sus rivales en el estado del campeonato.

“Estoy súper motivado en regresar a la competencia, más aún cuando voy de líder, Querétaro es una pista que me gusta y donde la camioneta se siente muy bien. El objetivo es claro, ganar y mantenerme como líder, y tanto el equipo, mis patrocinadores y yo, queremos volver a conseguir el título en las Trucks”, aseguró De la Parra.

Quién también busca regresar a la senda del triunfo es Rubén Rovelo, que está en la defensa del título obtenido en 2020, y que mantiene firmes sus esperanzas en colgarse otro título en la Peak. Marcha momentáneamente en la quinta plaza con 172 puntos, con una desventaja de 30 con respeto al líder provisional, brecha que piensa acortar de manera tajante en su visita a Querétaro, pista que le proporcionó hasta el momento, la única victoria que tiene en la presente temporada.

“Regresamos a una pista que me gusta y donde ya gané este año, estoy seguro que tendremos la revancha de lo ocurrido en la fecha pasada donde los contactos estuvieron a la orden del día, creo ahora en una pista más amplia y larga, donde el manejo cuenta más que los “laminazos”, estaremos luchando por muchos puntos y claro, la victoria”, dijo Rovelo.

El pelotón de la NASCAR Peak México Series, que incluye a la NASCAR Challenge y a la Trucks México Series, entrarán en acción los días 4 y 5 de septiembre en el circuito del EcoCentro de Querétaro y podrás seguir la transmisión en sus redes sociales para estar al tanto de lo que acontezca con los pilotos de Alessandros Racing.