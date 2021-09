Osiris Valdés López

Entrevista a Aymée Nuviola por Osiris Valdés López: “Aymée Nuviola, este año 2020 entró en la lista exclusiva de las veinticinco mujeres latinas en Estados Unidos más poderosas e influyentes por la revista People en español”

“El cambio viene de adentro hacia fuera, los humanos tendemos a cambiar de afuera hacia dentro, y eso pocas veces da un resultado positivo; cuando tu cambias de adentro hacia fuera es cuando ves el resultado, el verdadero cambio en tu vida”…

Aymée Nuviola

Queridos lectores en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Aymée Nuviola, cantante, pianista, compositora, productora y actriz cubana. Nacida en una familia de músicos, comenzó a tocar el piano a la edad de tres años. Con 9 años de edad comenzó a cantar profesionalmente junto a su hermana Lourdes, conformando el dúo “Las hermanas Nuviola”. Desde niña Aymée componía y cantaba acompañándose con el piano e inspirada en la obra de Benny Moré, Elena Burke, Omara Portuondo, José Antonio Méndez entre otros.

Entrevista:

Aymée recientemente estuviste de gira por Europa, (San Sebastián, Bélgica). El proyecto que estabas girando fue “Viento y tiempo”, que hiciste con el maestro Gonzalo Rubalcaba, dirigido a un público amante del Jazz Latino, música bailable que a su vez abarca todo una serie de requerimientos y virtuosismo de Gonzalo como pianista, y tu incorporación al mundo del Jazz Latino como cantante, donde por primera vez tanto en el disco, como en vivo hiciste un poco más como jazzista, jugando con la armonía, con el estilo de la voz. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Podrías describirlo?

Ha sido una gira maravillosa, atípica debido a la pandemia, el tema del aforo y sus limitaciones al público, eso limitó muchos festivales que tuvieron que posponer sus fechas, pues hay festivales grandes y otros que son más pequeños y se nutren de los artistas que están confirmados para los grandes festivales; ya que ellos no cuentan con un presupuesto lo suficientemente grande como para encargarse de volar los artistas, de toda la infraestructura que conlleva poderlos programar. Entonces muchos de estos festivales se vieron en la obligación de cancelar o posponer fechas que tenemos pendientes para 2022.

Fue muy emotivo ver al público llorar al escuchar los primeros acordes de la música, al escuchar nuestras palabras de agradecimiento por poder estar ahí, de agradecerle a Dios, agradecerles a ellos por su presencia después de tanto tiempo de no tener esa interacción con el público en vivo. En San Sebastián nos paso que llovió y repartieron capas a la entrada del festival y el público no se movió de ahí ni un segundo, la lluvia caía y caía; el publico empapado y nosotros también en el escenario por la dirección del viento, y sin embargo tanto el público como nosotros nos quedamos hasta el acorde final; fue muy lindo ver la fidelidad de la gente, ver cómo a pesar de todo tenían información de nuestro trabajo de nuestro proyecto, se sabían las canciones, las pedían. Valió la pena la espera.

Dentro de ese proyecto que estábamos girando nos pedían mucho el tema “El Manisero” una canción que es un clásico nuestro cubano de Moisés Simons, pero que nosotros hacemos de una forma peculiar, lo hacemos de una manera que no deja de tener su ritmo, su sabor, pero que muestra la otra parte que tiene la música cubana, que es la elegancia, la docilidad a la hora de mezclarla, de fusionarla, de esa parte sensual que la puedes combinar con muchos colores, muchos timbres. Nos la pedían constantemente y rompían los aplausos cuando escucharon los primeros acordes de “El Manisero”.

El 26 de enero de 2020 recibiste el Premio Grammy al Mejor Álbum Tropical con A Journey Through Cuban Music, cuya categoría hacía veinte años no la ganaba una mujer. Resultaste ser la primera cantante cubana, (hombre o mujer) en estar nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino 2020, con el Álbum Viento y Tiempo Live at Blue Note Tokio, en colaboración con el maestro pianista, productor y compositor Gonzalo Rubalcaba. Anterior a esto en el año 2019 fuiste nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Como anillo al dedo, es el fonograma con el cual recibiste el Grammy Latino en el 2018 al Mejor Álbum de Fusión Tropical. En el año 2014 nominada al Grammy Latino, y Grammy 2015 con el álbum: First Class to Havana como Mejor Álbum Salsa y Mejor Álbum Tropical. También has colaborado en múltiples álbumes ganadores de Grammy. ¿Qué supuso para ti tener la oportunidad de ser nominada y ganadora en dos ocasiones del Grammy? ¿Cómo viviste ese momento?

Sentí la mano de Dios en todo, pues la verdad que fueron dos momentos milagrosos. La primera nominación llegó de una manera increíble; cuando el disco: “Como anillo al dedo,” resultó ganador del Grammy Latino, ya la disquera tenía otro proyecto, el disco que vino después: A Journey Through Cuban Music, que fue el disco que grabe en Cuba y acá con músicos de aquí y de allá. Y ya estábamos inmersos en este otro proyecto. La disquera quería pasar un poco de página con el disco “Como anillo al dedo” porque ya había pasado tiempo desde su lanzamiento, ya se habían hechos varios vídeos y parecía que había dado todo lo que iba a dar. Y sin embargo llegó esta nominación que nos dejó boquiabiertos, luego llegó el Grammy. Nos sucedió lo mismo con el Grammy americano, con el disco de “Journey” lo cual fue otra sorpresa maravillosa y fue el mismo proceso.

Lo que esta vez Dios se manifestó con aún más poder cuando de repente vemos que estamos nominados con artistas de la categoría de Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Luis Enrique y vemos que no solo ganamos el Grammy sino que compartido con Marc, eso fue algo tan significativo para nosotros y todavía al día de hoy es algo que está en nuestra memoria. A veces vemos los vídeos de nosotros caminando hacia el escenario para recibir el Grammy y nos emocionamos recordando aquel bello momento en el que estábamos en shock, sin poder creer aquello que nos estaba sucediendo. Es un recuerdo que guardamos con mucho cariño mi esposo y yo.

En el momento que fuiste a hacer la telenovela a Colombia: “Celia”, interpretando a Celia Cruz, tu esposo Paulo Simeón, productor y director de Televisión y Radio, (actualmente tu representante universal) te había producido el disco: “First Class to Havana” que fue el disco que primero obtuvo doble nominación en los Grammy americanos y latinos y te posicionó internacionalmente; los medios en Estado Unidos, dentro de lo que es el gremio artístico, y de la misma academia a partir de esta producción enfocaron aún más su mirada hacia tu estilo musical. Sabemos que para cumplir el contrato e ir a hacer la telenovela interrumpiste la gira de este disco; el cual luego resultó ser un súper éxito y antepusiste la producción de la telenovela. ¿Cómo definirías la experiencia de interpretar a Celia Cruz?

Interpretar el personaje, la artista del nivel, del alcance que ha tenido Celia Cruz en la música latina, a nivel mundial, significó mucho para mi; fue algo que hice con mucho amor. Todos nuestros logros han resultado ser la suma de mucho trabajo y constancia. La novela me proyectó a muchos países, tuve ese privilegio, a partir de esta producción se internacionalizó aún más mi carrera. La novela ha salido en un porcentaje de más de cuarenta países, tanto en latinoamérica como en Europa, Asía; en varios países Africanos. Celia era muy querida en África. Hizo muchas presentaciones con Fania en esa área del mundo. La novela ha tenido mucho alcance, atrayendo distintos públicos a mi carrera.

Eres una de las mujeres más exitosas de la música cubana actualmente, has participado en festivales de Jazz como el North Sea Jazz Festival en Róterdam y has actuado prácticamente en los cinco continentes, desde Cuba hasta México, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Panamá, Brasil, España, Italia, Francia, Holanda, Hungría, y en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo los emblemáticos Madison Square Garden, The Dolby Theatre, Hollywood y el Adrienne Arsht Center de Miami entre otros. Antes de salir de Cuba tenías un dúo con tu hermana Lourdes. Cantaban trova, bolero; luego comenzaron con Pachito Alonso, siendo mujeres en una orquesta de hombres, teniendo el peso de un show encima y obteniendo un éxito rotundo. Cantaban en los principales cabarets de Cuba y en importantes plazas en el mundo. Tu hermana y tú eran las columnas vertebrales de esos espectáculos. ¿Cómo definirías el cambio, partir de Cuba después de todo lo que habías trabajado y los éxitos logrados en tu país? ¿Te resultó difícil? ¿Qué te llevó a plantearte vivir fuera de Cuba y comenzar a desarrollar tu carrera en Estados Unidos?

Antes de venir a vivir a Miami, viví en Costa Rica por algunos años, luego me traslade a México, Cancún, allá incluso nació mi sobrina, después fue que me decidí a venir a vivir a Estados Unidos. Cada cambio ha sido un volver a empezar, un recomenzar con un tipo de público que a veces queda ahí como un remanente. Y otras veces sencillamente darte a conocer a otro público; es algo muy complicado para un artista, sobre todo, cuando te desconectas a veces de tu propio país por cuestiones que uno mismo no desearía que sucedan, hasta que logras conectar de nuevo, como es el caso de nosotros que logramos volver a establecer esa conexión y reaparecer dentro de la media de artistas cubanos que vivimos fuera. En Estados Unidos hemos hecho parte de nuestras vidas, nuestras carreras y cosechado muchos frutos. Creo que soy de las pocas que tiene el privilegio de que en Cuba actualmente se escuche mi música y la gente sepa un poco más de mi.

En el año 2016, se te entregó la llave de la ciudad de Miami y el alcalde Tomas Regalado proclamó el día 10 de febrero como el día de Aymée Nuviola en la ciudad de Miami, distinción que repitió el alcalde de la ciudad de Houston, Sylvester Turner, proclamando el 14 de octubre de 2016 como el día de Aymée Nuviola en esa ciudad. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te sentiste?

Bueno tuvo un doble significado, fue un gran honor; es una ciudad que me ha dado mucho, y lo he recibido con gran agradecimiento, a Dios primero siempre, que es el que hace que todo sea posible, y luego a todas las personas que ha puesto en mi camino. Me hubiera encantado en algún momento tener la llave de la ciudad de la habana. ¡Fue tanto lo que le di a Cuba, a mi público!

¿Podrías contarnos alguna anécdota de una experiencia en especial que te haya calado hondo? ¿Qué ha supuesto para ti un cambio personal?

En esencia soy una persona que mantengo mucho mis principios, mis forma de ser, mi personalidad, mi carácter, pero cuando conocí a Dios que fue hace muchos años en Costa Rica; (en Cuba no había tenido la oportunidad de conocerlo), eso cambió mi vida definitivamente, cambió mi perspectiva, mi visión de lo que es realmente nuestro paso por el mundo, por decirlo de alguna manera. También la manera de enfrentar las dificultades, de reaccionar que es algo muy importante. Pues cuando conoces a Cristo, no es que sea una varita mágica que viene y te lo va a poner todo bonito, sino que te da herramientas a través de su palabra y de la biblia para tu poder vivir de otra manera, para enfrentar las cosas de otra manera, para tener mucha más convicción, tener muy bien definida la línea de lo que está bien y de lo que está mal, no ser una persona cambiante que va por las corrientes, que va por las tendencias, que necesitas estar mutando para ser aceptado sino que tu te defines en algo y en ello te enfrascas y enfocas tu vida. Creo que de todas las cosas que me han sucedido la más importante ha sido eso.

¿Qué te motivó a crear el tema, La gota fría?

“La gota fría” es una canción que es un ícono del Vallenato colombiano y la idea que tuvo mi esposo fue que a través de la música hacerle un homenaje a Colombia, un país que tanto ha aportado a la cultura popular en cuanto a la música se trata y en otras manifestaciones artísticas, pero en lo que me compete a mi que es la música, Colombia siempre ha tenido una posición al mundo de la música increíble y de muy buenos intérpretes, así que pensando en ello, decidimos hacer este disco a Colombia. Partiendo de ahí empezamos a escoger los temas más representativos de lo que ha pasado en la música colombiana en los últimos años y nos encontramos con que “ La gota fría” que ha sido versionada tantas veces, pero nunca había sido llevada al género de la salsa; ha sido cantada por muchos cantantes y artistas como Julio Iglesias; incluso Julio le hizo una versión muy personal, como todo lo que hace él. Yo siempre canté la gota fría, estuvo tan pegada y como he vivido en países de latinoamérica como México, Costa Rica y una de las canciones que siempre cantaba de las conocidas era “La gota fría”. Cuando se hizo este álbum, pensé que no podía faltar.

¿En qué proyectos futuros estás trabajando ahora?

Estamos enfrascados en continuar con la promoción de “Sin salsa no hay paraíso,” al mismo tiempo tenemos que completar todos los compromisos que nos quedan con “Viento y tiempo,” algunos son a finales de este año, y el próximo año y organizar la gira en Europa 2022.

Provienes de una familia muy unida, tienes un vínculo muy especial con tu sobrina Paola Guanche Nuviola, con tan solo 12 años, comenzó a ganar popularidad tras su participación en el certamen de la edición estadounidense La Voz Kids, donde fue elegida como la primera ganadora del concurso. En 2018, su potente voz hizo que fuese seleccionada para formar parte de La Voz México de la mano del cantante colombiano Maluma, quien era uno de los coach del programa y durante las citas a ciegas quedó impresionado con el perfecto registro de la artista. ¿Qué significa tu familia en tu carrera y en tu vida?

Mi hermana y yo comenzamos a cantar desde niñas como dúo y esto se convirtió en algo vitalicio, pues es algo que hacemos como un ejercicio constantemente, independientemente de mis proyectos como solista y los de ella. Somos una familia unida, divertida, lo pasamos genial al estar juntos. Mi sobrina se ha criado en el ámbito musical, artístico, tiene mucho talento; Paulo la apoya muchísimo, de hecho es su manager. Es quien la guiará para que ella pueda encaminarse en esto. Como familia intentamos conectar más allá de todo y disfrutar del tiempo juntos.

¿Tienes alguna costumbre un tanto peculiar antes de comenzar a actuar?

Orar, pedir no solo para mi, para todos los involucrados en el evento y me gusta siempre que mi esposo me bendiga antes de salir a cantar y también me bendice mi estilista Toni, y esto me gusta muchísimo, tan sencillo como eso, lo demás ponerlo yo, para que las cosas salgan bien. Más bien siempre oramos por las cosas que no están en nuestras manos, por todo aquello que no tenemos el control como lo es el sonido por ejemplo, algo tan importante en un show y te lo pueda estropear, tratar de que el sonido funcione bien, que no haya contratiempos, ese tipo de cosas son por las que oramos y pedimos.

¿Cuál es la comida favorita de Aymée Nuviola?

Las croquetas, amo las croquetas. Son deliciosas, bien hechas.

Aymée, llevas más de 14 años cooperando de forma gratuita con La Liga Contra el Cáncer en la ciudad de Miami, colaborando con organizaciones humanitarias como USAID, Amnistía Internacional para la protección de los derechos humanos, también colaboras con 305 Pink Pack para combatir el cáncer, la organización Walk Now for Autism Speaks y con varias organizaciones de ayuda a Colombia, Venezuela y Puerto Rico, para este último, fuiste parte de la recaudación y distribución de un avión privado proveído por Gregory Elías y Top Stop Music, con más de tres toneladas de alimentos para los damnificados del Huracán María en la isla, así como escribiste y después grabaste junto al cantante Rey Ruíz, el tema: “Pa’lante Puerto Rico”, del cual donaste todos los derechos de autoría y distribución para recaudar fondos para los damnificados de dicho huracán. Mediante la presente entrevista quiero agradecerte en nombre de todas las personas a las que has ayudado, por tu bondad, por la belleza de tu alma, eres un orgullo para Cuba y para todos los cubanos.

Gracias Osiris, aquí estamos. Un abrazo.