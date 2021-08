Francisco Vélez Pliego se retira de la contienda por la rectoría BUAP

RDS/Staff

Mediante un comunicado, Francisco Vélez Pliego se retiró formalmente de la contienda por la rectoría de la BUAP, con el argumento de que el proceso tiene “vicios de origen”, según él:

“A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

ANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA BUAP

Con fecha 28/08/2021 ingresó a las 12 a.m. horas, en la bandeja de mi correo

institucional, escrito firmado por los C. EDUARDO MONJARAZ Y FELIPE PÉREZ,

en el que se me cita a fin de comparecer en un procedimiento relacionado con la

elección de Rector de nuestra máxima casa de estudios para el día 31 de agosto

del 2021, motivo por el cual me permito fijar públicamente mi posición con respecto

a dicho documento en los siguientes términos:

1.- He declarado públicamente que en lo personal no participaré en los

procedimientos institucionales que tienen, a mi parecer, vicios de origen desde el

punto de vista legal; el citatorio que me ha sido dirigido, forma parte de los

mencionados procedimientos que he impugnado y señalado como irregulares.

2.- Por lo anterior no he alentado, promovido o impulsado ningún acto relacionado

con mi nominación al cargo de Rector dentro del procedimiento que señalo; en este

sentido quienes lo hayan realizado lo hicieron al margen de mi voluntad y por tanto

sin mi consentimiento; si ello ocurrió se ha hecho posiblemente obedeciendo a

intereses distintos a los que represento.

3.- Aprovecho para informar a ustedes que de conformidad con lo que he expresado

he iniciado ante las autoridades competentes las acciones que conforme a derecho

estimo pertinentes y estoy en espera de la resolución correspondiente.

4.- Reitero mi negativa a participar en procesos que he cuestionado legal y

políticamente dejando en libertad a quienes me han expresado en privado y

públicamente sus simpatías para optar por las conductas universitarias que

consideren pertinentes, habiendo dado respuesta a quienes mandaron el

mencionado escrito y dejando a salvo mis derechos.

5.- Por mi parte reitero mi compromiso de continuar promoviendo y actuando en

función de la plataforma programática, los principios universitarios, las acciones

académicas, jurídicas y organizativas, que colectivamente hemos construido desde

los Foros iniciados el 20 de agosto del 2020 y concluido el 24 de agosto de 2021

que tuvieron como títulos “LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN

MÉXICO EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS” y “LOS RETOS DE LA NUEVA

AGENDA UNIVERSITARIA”, convencido como estoy que las Universidades

Públicas y la nuestra en particular ha llegado al límite de su desarrollo dentro del

modelo gerencial, patriarcal, clientelar y utilitarista, al que el neoliberalismo las ha

conducido.

6.- Invito a quienes hemos construido esta plataforma programática y sus

simpatizantes a continuar en el marco de estas orientaciones, líneas de acción y

principios, para que en el marco de la legalidad continuemos construyendo las

bases para la transformación universitaria que el país, las regiones del estado y la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla necesitan.

VIVA LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

ATENTAMENTE”