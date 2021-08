Una película llamada Chilangolandia

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Las bellas calles de París o los altos ras­cacielos de Nueva York no se comparan en lo absoluto con Tenochtitlán; conoci­da oficialmente como Ciudad de México y pa’los cuates como Chilangolandia, como muchos le decimos.

Precisamente en esta selva de asfalto, habita una raza que se alimenta de tacos, que prepara Lady Tacos de Canasta o de quesadillas que no son de queso, raza que tiene miedo a los temblores: los chilangos.

A pesar de las fuerzas naturales y hu­manas a las que se enfrenten, ellos siem­pre salen victoriosos… o por lo menos así creen que lo hacen, pues siempre creemos que México ganara algún día el Mundial de futbol.

De hecho, en alguna ocasión platicaba con Alex Lora y me comentaba de una de sus canciones: “Si México ganara el mun­dial”… ¿qué pasaría?

Mejor descrito en la letra de su can­ción no pudo haber estado: “Habría miles de borrachos tirados en las esquinas del Centro Histórico, ni toda la policía alcan­zaría pa’aplacar el júbilo nacional. Cerra­rían las escuelas, nadie trabajaría por lo menos en un mes, no habría ninguna ac­tividad”, así Alex Lora describe un poco todo lo que engloba no sólo ser chilango, sino ser mexicano.

De hecho, Carlos Monsiváis –una de las máximas figuras intelectuales de Mé­xico y cronista de la ciudad– apuntaba en diversos comentarios que chilango es la palabra con la que se define a la gen­te que nació o vive en Ciudad de México.

Chilangolandia o la amas o la odias… pero no le es indiferente a nadie. Es un lugar donde suceden muchas cosas y se cuentan muchas historias, como la de Ramiro, el taxista. Él está convencido de que su vida cambiará cuando su sobri­no El Chulo se convierta en la próxima estrella de futbol al probarse en las fuer­zas básicas.

Del otro lado de la ciudad, Carmen y Miguel –una mujer que busca desespera­damente mejorar su situación económica en compañía de su marido mandilón– re­cibirán por equivocación una maleta con 10 millones de pesos. El dueño de la ma­leta buscará recuperar su dinero mien­tras que Carmen y su marido deberán pa­gar sus deudas y gastarse el dinero antes de que los atrapen.

Chilangolandia es una comedia que re­trata cosas de la vida cotidiana en la ciu­dad –de principio a fin–. Está escrita y di­rigida por Carlos Santos, en su ópera pri­ma. Entre los actores que le dan vida a es­ta divertida historia están Luis Felipe To­var, Silverio Palacios, Moisés Iván, Prisci­la Arias La Fatshionista y Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, en su primera aparición en el cine –quien ha­rá un personaje diferente al que estamos acostumbrados a ver–, entre otros talen­tosos actores.

Caos, identidad y color enmarcan Chi­langolandia, el retrato de una capital mexi­cana que muestra la experiencia de vivir un solo día en el ajetreado ir y venir de una megalópolis de más de 20 millones de habitantes, desde Polanco hasta Ecate­pec, un recorrido por lugares y gente don­de en un día puedes vivir mil aventuras.

Esta película se estrena este 16 de sep­tiembre y es independiente, sin el apoyo de algún estímulo fiscal del gobierno, así que ¡no se la pueden perder!

CINÉPOLIS, 32 NOMINACIONES A LOS ARIEL

Cinco de las películas de Cinépolis Distri­bución han logrado 32 nominaciones, las cuales son Sin señas particulares (Fernan­da Valadez), El Baile de los 41 (David Pa­blos), Perdida (Jorge Michel Grau), El club de los idealistas (Marcelo Tobar) y Cuidado con lo que deseas (Agustín Tapia).

En la edición 63 de los Premios Ariel, dichas cintas compiten por lo siguiente:

Sin señas particulares (2019), de la rea­lizadora Fernanda Valadez, recibió 16 no­minaciones: mejor película, mejor direc­tora, mejor actriz (Mercedes Hernández), revelación actoral (Ana Laura Rodríguez y Juan Jesús Varela), mejor coactuación masculina (David Illescas), mejor músi­ca original, mejor maquillaje, mejor so­nido, mejor diseño de arte, mejor guion original, mejores efectos visuales, mejo­res efectos especiales, mejor edición, me­jor ópera prima y mejor fotografía.

La tercera película dirigida por David Pablos, El Baile de los 41 (2020), también resultó nominada en 12 categorías: me­jor película, mejor director, mejor actor (Alfonso Herrera), mejor actriz (Mabel Cadena), mejor coactuación masculina (Emiliano Zurita), mejor música original, mejor vestuario, mejor maquillaje, mejor diseño de arte, mejor efectos visuales, me­jor efectos especiales, mejor fotografía.

Perdida (2019), del director Jorge Mi­chel Grau, ha sido nominada en la cate­goría como mejor guion adaptado.

El Club de los idealistas (2019), la co­media de Marcelo Tobar, consiguió ser nominada en dos categorías: mejor coac­tuación femenina (Nailea Norvid) y me­jor actor (Juan Pablo Medina).

Cuidado con lo que deseas (2020), del realizador Agustín Tapia, ha sido nomi­nada en efectos visuales.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre para re­conocer a lo de la cinematografía.

