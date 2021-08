Habrían girado orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP)

Maricela Allende/Staff

De acuerdo a diversos medios nacionales, Un juez del estado de Puebla habría emitido una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) e integrantes del cuerpo directivo de la institución por el delito de fraude específico.

Las personas presuntamente requeridas por la autoridad son: Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos.

Estarían involucrados los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

Se les acusa de crear una serie de empresas que habrían presuntamente desviado 100 millones de pesos, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins. Guillermo Jenkins de Landa acusó a sus familiares de estar implicados en el fraude y añadió que el dinero habría sido desviado a Panamá.

El pasado 6 de julio, Luis Ernesto Derbez aseguro que no hay irregularidades en las finanzas de la institución, al mismo tiempo comentó que no había recibido notificación de denuncia en su contra.

Ese mismo día, la defensa legal del nuevo patronato de la UDLAP presentó denuncias contra Derbez y sus allegados, por los posibles delitos de desvío de recursos, administración fraudulenta, delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Denunciar es fácil, probar es lo complejo. Todos tenemos cola, pero la mía es corta”, aseguró en videoconferencia de prensa el exsecretario de Economía durante el sexenio de Vicente Fox.

El 16 de julio, un juez federal otorgó una suspensión provisional para que se restituyera a integrantes de la familia Jenkins en el patronato de la institución y ellos, a su vez, ratificaron como rector a Luis Ernesto Derbez.

SILENCIO DEL GRUPO CERCANO A DERBEZ

Interrogado a ese respecto, el vocero de la UDLAP en la gestión de Luis Ernesto Derbez, Izraim Marrufo, señaló no tener información acerca de si se emitió orden de captura contra el ex canciller en el sexenio foxista.

También señaló que el sector de la UDLAP ligado a Luis Ernesto Derbez no fijaría postura en este momento.