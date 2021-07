SOS Cuba: Ray Zubiri

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

¿Sabes qué tienen en común Ana de Armas, Andrés Arturo García Menéndez (Andy García), María Conchita Alonso, Daisy Fuente, Celia Cruz, Pablo Milanés, Niurka Marcos, Compay Segundo, Silvio Rodríguez, Omara Portuondo la Diva del Buenavista Social Club, Pitbull, Dámaso Pérez Prado, Camila Cabello, Willy Chirino, Emilio Estefan, Rita Montaner, Haydée Milanés, Jon Secada, Bola de Nieve, William Valdés, Adrián Di Monte, Raquel Olmedo, Livia Brito, Julio Camejo, William Levy, Raquel Bigorra, Benny Moré, Polo Montañez, Sindo Garay, Miguel Matamoros, Barbarito Díez, el dúo Gente de Zona?…

¡Que todos son cubanos y que hoy todo el mundo es Cuba! Seguro, en su mente no está el nombre de Joseíto Fernández, pero ¿quién no ha escuchado la Guajira Guantanamera? Pues detrás de la popular canción cubana –para muchos considerado como un segundo himno– se encuentra Joseíto.

Como consecuencia de las manifestaciones de parte de la población cubana por falta de medicamentos, atención hospitalaria, así como por el aumento de contagios y decesos por la pande de COVID-19, diversos artistas y personas a nivel internacional han utilizado sus redes sociales para hablar de esta situación y exigir cambios.

Desde este espacio que tengo es un deber, no sólo como periodista sino como ser humano, condenar categóricamente la violencia que se ejerce contra nuestros hermanos cubanos, quienes han protestaron contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

El intérprete Cimafunk, una de las jóvenes estrellas emergentes de la música de la isla, canceló sus conciertos en París como parte de su gira por Europa, en solidaridad con la tensa situación política, mientras destacó que las manifestaciones fueron pacíficas y había que “escuchar a la gente”.

De hecho, el cantante cubano Lenier Mesa estrenó hace unos días la canción que lleva por título el mismo nombre que esta columna SOS Cuba, en apoyo a sus paisanos quienes no la están pasando nada bien.

El tema musical inicia: “Mis ojos están llorando por mi tierra, la tierra donde yo nací / Pido la paz y no la guerra, la patria que soñó Martí / La sangre corre cuando hay guerra, se muere cuando hay que morir / El odio, el hambre y la pobreza de un pueblo que lucha por vivir”. “Si hay que morir por mi tierra, moriré / Si hay que ir para la calle, como cubano yo la representaré/ desde Miami, donde quiera que esté”… y sólo de escucharla enchina la piel. El que por otro pide, por sí mismo aboga…

SERÍA UN PECADO NO VERLA: AMPLIAMENTE RECOMENDADA

Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía? La fecha llegó y ya me reventé este documental, que de por sí era prometedor. Encontraremos personajes de la vida política poblana, como el exgobernador Manuel Bartlett Díaz, quien tiene una participación importante en la historia del asesinato del famoso periodista en la década de 1980.

Un documental y Netflix fueron los encargados de atar cabos para buscar a los asesinos del periodista mexicano Manuel Buendía, casi 40 años después, desentrañando las hipótesis tras los balazos que dejaron inconclusas las investigaciones del reportero en 1984.

ESTA SERIE ES UNA PENITENCIA

esta serie es apta para tu suegra, la ex de tu pareja, el maestro que te reprobó, tu novia que te puso el cuerno o alguien quien te caiga mal recomiéndasela, porque es más mala que la carne de puerco y hablo de Guerra de vecinos (The War Next-Door, en inglés), el cual de verdad es patéticamente horripilante, una historia de lo más burda, los personajes acéfalos, sin identidad y las actuaciones que no las cree ni un recién nacido, es mi particular punto de vista, pero finalmente es usted quien tiene la última palabra.

Se comenta que habrá una segunda temporada, pero confió en que el universo se apiade y no sea así. Vanessa Bauche hace un papel de una madre de familia clase media que no se ve bien si es Lola La Trailera o Carmelita Salinas, a quienes imita; ya ni qué decir de Ana Layevska, una fresa insípida; Pascasio López, un Gutierritos cualquiera o, como dirían hoy en día, un Godínez, o de otra manera, un papá pelele y bueno para nada.

