Noel León dispuesto a afianzar su liderato en la F4 US Championship

Arlette Hernández

Los veloces bólidos de la F4 US Championship regresan a la acción este fin de semana para enfrentar su cuarto compromiso de la temporada al visitar el Brainerd International Raceway, de Brainerd, Minnesota, donde el mexicano Noel León está dispuesto a defender el liderato de pilotos.

El volante regiomontano de Alessandros Racing ha visitado el podio en las tres fechas que se han realizado hasta el momento. Lleva tres victorias, cuatro segundos lugares y para Minnesota contempla seguir colocándose en el podio y obtener los puntos más importantes de las tres rondas a disputarse.

Con excepción de la ronda 6 que se disputó en Road America, donde terminó la carrera en octavo general, León se ha mantenido firme en el top-3, inercia que pretende extender en un circuito altamente demandante de 2.5 millas con 13 curvas de diversa complejidad que son un dolor de cabeza para los ingenieros.

“Estoy contento de regresar a los monoplazas, mi actividad no ha parado y eso me mantiene enfocado en la pista. Serán tres carreras muy demandantes pero el auto se encuentra listo y yo me siento motivado para hacer buenas carreras. Vamos como líderes y los puntos que consigamos son de mucha importancia porque el campeonato es muy competitivo y cualquier error que nos saque de los puntos nos haría perder esa ventaja que tenemos”, dijo Noel.

El piloto de 16 años está demostrando sus capacidades en las categorías que se presenta, recientemente consiguió su tercera victoria en forma consecutiva en la NASCAR Challenge y esa motivación lo alienta para que en la F4 de su mayor esfuerzo para seguir cosechando victorias.

“A mí me gusta correr y entregarme en la pista, no importa si es en autos Stock o en fórmula, son manejos distintos y eso me mantiene contento y divertido, siempre con el ´feeling´ de mejorar lo que ya se hizo, mis metas son coronarme en la Challenge como en la F4 para luego subir de categoría, y para poder hacer eso debo primero realizar un buen papel donde estoy corriendo. Tener mucha disciplina es importante en el automovilismo y trabajo diario para lograr mis metas”, dijo finalmente el joven revelación de Alessandros Racing.