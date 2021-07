Embargos, pleitos familiares y una relación conflictiva y peligrosa con el morenovallismo, la herencia de Luis Ernesto Derbez en la UDLAP

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El ex rector de la UDLAP Luis Ernesto Derbez no debió ser echado –literalmente- a patadas de la institución, como sucedió este lunes 12, sino que él debió tomar la decisión personal de separarse del cargo en lo que se hacían las investigaciones sobre su gestión.

Pero prefirió el cobijo de sus amigos empresarios, como Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, Gilberto Marín Quintero, en lugar de dar el ejemplo de hacerse a un lado y –en beneficio de la hoy muy lastimada UDLAP- permitir que se auditara su gestión y que los nuevos tiempos llegaran a la institución sin la intervención de la policía estatal: Rector de UDLAP no ha recibido notificación de denuncias en su contra

Lo cierto es que los problemas en y por la universidad tienen mucho tiempo, como quedó exhibido en febrero del 2017, antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador o el gobernador Miguel Barbosa Huerta asumieran sus cargos, cuando el SAT embargó muebles de la institución por un adeudo de 45.2 millones de pesos: El SAT embarga las instalaciones de la UDLAP. Nadie se salva del Todo Poderoso

Además, se sabe que en la actualidad los miembros de la familia Jenkins se encuentran en disputa por el manejo de los recursos de la fundación. En 2013, Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia Jenkins de Landa y nieto de William O. Jenkins, fue separado de la fundación y en 2015, por medio de su abogado, Carlos Serna Rodríguez, pidió una revisión de la operación de la Fundación Jenkins, manejada por sus padres, Guillermo y Sofía de Landa de Jenkins, entre otros integrantes de la familia: Un negocio de más de 265 millones de pesos de ganancia llamado UDLAP

PLEITO DE FAMILIA

Actualmente, Guillermo Jenkins de Landa está en proceso legal, pues reclama regresar como patrono a la Fundación Jenkins que fundó su abuelo argumentando que el proceso para separarlo de su puesto en 2013 fue irregular. En 2014 la fundación dio a conocer mediante un comunicado que se trasladaba a Zapopan Jalisco.

Por otro lado, la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que existe una “serie de señalamientos dolosos en su contra” y que se busca desacreditar su presunta labor altruista a favor de México, en tanto las acusaciones de los abogados de Guillermo Jenkins de Landa aumentaron: Dolosa y falsa, campaña de desprestigio en contra de la Fundación Mary Street Jenkins

Incluso. supuestamente en 2014 los hermanos Jenkins Landa recurrieron a una donación simulada en favor de la Fundación Bienestar de Filantropía, una organización controlada por la propia familia Jenkins y con domicilio fiscal en Aguascalientes, para posteriormente transferir los recursos a paraísos fiscales como Barbados y Panamá, reportó el semanario Proceso.

Y QUE SE METEN LOS MORENO VALLE

En agosto del 2014, cuando no se movía en Puebla ni una hoja sin que el ex gobernador Rafael Moreno lo supiera u ordenara, entró en funciones un modelo extraño, híbrido entre público y privado de educación media superior, cuando la universidad –con Luis Ernesto Derbez al frente- y el SEDIF de Martha Erika Alonso Hidalgo pusieron en marcha la llamada preparatoria UDLA-SEDIF con una inversión de 10 millones de pesos: Inicia el primer ciclo escolar de la preparatoria UDLAP-SEDIF

En teoría, la propuesta no era mala ni perversa…pero – como en todo o casi todo lo que hizo o manejó el morenovallismo – se pervirtió o se convirtió en un negocio sin que nadie sepa cómo o de quién, porque en diciembre del 2019 el gobernador Miguel Barbosa acusó que la UDLAP no había incumplido el convenio con el DIF estatal, porque a esas alturas apenas 38 de los 218 alumnos beneficiados con el sistema eran indígenas o estaban en condiciones de pobreza: Gobernador Barbosa confirmó que la UDLAP no cumplió con las cláusulas del contrato con el DIF

Sin embargo, algo rompió la relación entre Rafael Moreno Valle y Luis Ernesto Derbez, porque, pocos meses después de que la gestión morenvallista financiara a una de las instituciones educativas más caras del país, como la UDLAP, a través de la llamada preparatoria SEDIF, al parecer el entonces gobernador quiso apoderarse del patrimonio de la universidad y la fundación Jenkins.

Así lo denunció el pasado 15 de marzo al diario Reforma Virgilio Rincón Salas, que fuera abogado de la fundación Jenkins cuando ésta trasladó el capital de la institución a Panamá y Bahamas y que –en esa entrevista- precisó que Moreno Valle “siempre intentó apropiarse de los recursos” de dicho organismo” y que, incluso, se atrevió a amenazar de muerte al hoy ex rector Luis Ernesto Derbez: Acusan que Moreno Valle persiguió a la Fundación Jenkins.

DE RECTOR A PORRISTA DE MARTHA ERIKA ALONSO

Pero si quedó asentado que el entonces rector de la UDLAP no era, ni con mucho, fan del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, es muy claro que en la elección del 2018 se convirtió en un porrista más de la entonces candidata del PAN, Martha Erika Alonso, a la que ponderó sin recato alguno, pese a que su rol al frente de la universidad tenía que haberle llevado a un comportamiento sensato y mesurado.

Más porrista político que rector, en febrero de 2018 el encargado de la UDLAP aseveró que “Martha Erika Alonso es la mejor candidata al gobierno de Puebla”, aunque admitió que su favorita debería lidiar con el lastre de ser la esposa del exgobernador Moren Valle. También advirtió que el entonces candidato y hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, traería al país “inestabilidad política y financiera”:Martha Erika es la mejor candidata al gobierno de Puebla: Derbez Bautista

E insistió en meterse a la campaña electoral. Así, el 10 de junio del 2018, Luis Ernesto Derbez declaró que Martha Erika Alonso ganaría la contienda por la gubernatura de Puebla, porque –según él- llevaba una supuesta ventaja de 6 puntos que, a la postre, resultó imaginaria, debido a que no se reflejó en las urnas el día de la elección: Martha Erika tiene una ventaja que difícilmente va a perder: Derbez

LA UDLAP, LO MENOS IMPORTANTE PARA EL POLÍTICO LUIS ERNESTO DERBEZ

Después de la violenta, cuestionada y presumiblemente fraudulenta elección concurrente del 2018, cuando de manera inexplicable se supone que Martha Erika Alonso resultó triunfadora, en los turbulentos meses de junio y agosto el hoy ex rector de la UDLAP volvió a comportarse más como dirigente político que como académico, cuando criticó al PAN porque él consideró que no defendía el “triunfo” de su candidata: Acción Nacional debería defender a Martha Erika: Derbez

Incluso, en diciembre del 2018, días antes de que el TEPJF decidiera si se repetiría o no la contienda por la gubernatura y a pesar de que en Puebla y el país crecían las voces que denunciaban el supuesto fraude electoral, Luis Ernesto Derbez volvió a dejar a un lado su rol de administrador de la UDLAP para exigirle al tribunal que ratificara la “victoria” de su candidata: Si no ratifican triunfo de Martha Erika será un ataque a la legalidad: Derbez.

Este contexto deja muy claro que, aunque el ex rector de la UDLAP intente hoy envolverse en la bandera de la institución para mantenerse en el cargo, lo cierto es que su actuación ha sido mucho más política-electoral y financiera que académica y que la universidad fue lo menos importante para él: Cae admisión en la UDLAP ante toma de instalaciones