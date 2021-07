Video desde Puebla: Exhiben a agente de tránsito de Huejotzingo cuando exige y recibe soborno de 500 pesos

Exhiben a agente de tránsito de Huejotzingo de extorsionar a conductores por 500 pesos pic.twitter.com/gmcL2nWB19 — Roberto Desachy (@DesachyRoberto) July 2, 2021

Sadit González

Mediante un video ciudadano se logra apreciar y escuchar a un elemento de tránsito del municipio de Huejotzingo pidiendo “mochada” a un automovilista para no llevarlo al corralón.

“Y según no hay lana”, refiere el elemento a los jóvenes al ver que sacan de su cartera dinero en efectivo que era para sus viáticos del día, acto seguido el uniformado les pasa las claves para no ser molestados por otros compañeros que circulan sobre la vialidad.

“Y la neta la neta se las dejé barata ahorita y eso la neta me estoy portando chido, mira me conviene mas meter chamba, quedo bien, me dan un cachito (dinero) a lo que ahorita me estás dando (mordida o moche de 500 pesos) y la neta porque te estás portando chido porque la neta a mi me conviene más ingresarlo (corralón) porque la neta quedo bien…..

“Porque la neta me conviene ingresarte (Corralón) , quedo bien con los jefes me convidan y todo el pedo, la neta wey”

Estas fueron algunas de las palabras del elemento de tránsito municipal que se identificó como Jorge Sánchez a bordo de la motocicleta F99ZG.

Según los jóvenes no habían cometido ninguna infracción, ya que refieren que los extorsionó sólo por no llevar documentos del seguro.

“En la empresa donde trabajamos no nos dan las facilidades de llevar ese tipo de documentos; sin embargo si estamos involucrados en un accidente solo llamamos al seguro damos el número de póliza y con una firma y nuestra INE nos hacen válido el seguro”, dijeron los afectados.

Es importante señalar que Amozoc es otro municipio donde se vive el hostigamiento de los elementos de tránsito municipal, ya que se la pasan “mordiendo” y buscando a sus víctimas sobre la federal a Tehuacán y el carril de San Cristóbal, que cabe destacar que esas vialidades son de jurisdicción estatal.

Ciudadanos hacen un llamado al gobierno del estado para tomar cartas en el asunto, ya que no es la primera vez que son víctimas de estos elementos de tránsito solapados por la alcaldesa de Huejotzingo, Angelica Alvarado.