RadiÓpera celebra nueve años al aire y más 450 programas ininterrumpidos

Staff/Rossi

RadiÓpera es un programa de radio dedicado a la ópera en una coproducción de la UDLAP y Radio Altiplano de Tlaxcala.

Cholula, Puebla, a 18 de junio de 2021.- El jueves 21 de junio de 2012, a las 18:00 horas en la frecuencia del 96.5 de FM en Radio Altiplano de Tlaxcala comenzó RadiÓpera, una coproducción de la Universidad de las Américas Puebla y Radio Altiplano, bajo la conducción de Joaquín Cruz, coordinador de Ópera UDLAP, posteriormente sumando a su equipo las valiosas aportaciones de Vladimir Alejandro Sánchez y Denise Vera, con el impulso del Ing. Héctor Parker y del Lic. Mario García.

Nueve años después con más de 450 programas ininterrumpidos al aire, RadiÓpera ha sido clave para difundir la ópera a través de sus intérpretes, obras, compositores y teatros, por lo que sus conductores en cada emisión a través de un lenguaje sencillo y ameno acercan la ópera a un público no familiarizado y así contribuyen a derrumbar el mito de ser un arte elitista. En una transmisión en vivo para conmemorar su noveno aniversario, Joaquín Cruz Martínez y Vladimir Alejandro, compartieron anécdotas y parte del recorrido que han hecho con este programa, así como una selección musical que amenizó este espacio.

Por su parte, como invitado especial, el Mtro. Sergio Castro Medina, director general de Difusión Cultural de la UDLAP, expresó sus felicitaciones al programa y reconoció a todos los involucrados en este proyecto. “Me siento muy orgulloso y contento de todo lo que ha significado a lo largo de todos estos años este programa que invita, enaltece y acerca de una forma amigable a la ópera, muchísimas felicidades por esto”. Estos nueve años son el resultado del compromiso de la Universidad de las Américas Puebla y Radio Altiplano que han confiado en el proyecto, al que se han integrado becarios y estudiantes de servicio social que sumaron mucho al programa y por supuesto al personal de una de las mejores radiodifusoras públicas del país.

Finalmente, en este espacio se presentó la nueva imagen de RadiÓpera, la cual estuvo a cargo de Sareki López, artista tlaxcalteca y seguidora del programa. RadiÓpera sin duda es un referente en la manera de presentar la ópera a un público que no la conocía, tanto niños, adolescentes y adultos que a través de sus mensajes comparten su aprecio al programa. «Mi hermanita y yo los escuchamos mientras hacemos la tarea», «los escucho en mi auto mientras trabajo», «son un oasis de música en la radio», «siempre me sacan una sonrisa, no cambien», «estamos en familia escuchándolos», «no me pierdo la repetición de los sábados», son algunos de los mensajes que habitualmente recibe el programa.

RadiÓpera se transmite todos los jueves a las 17:30 horas por el 96.5 de FM, por internet en www.radioaltiplano.mx con repetición los sábados a las 21:00 horas ¡No te lo pierdas!