Aprueban vacuna Covid CanSino inhalada

El laboratorio Cansino Biologics (CanSinoBIO) dio a conocer que han desarrollado la primera vacuna inhalada contra el Covid-19, la cual ya fue aprobada en China para su uso de emergencia y empezarán a aplicarla a personas sanas de entre dos y 49 años; además que requiere una quinta parte de la dosis que necesita una vacuna inyectable.

“Innovación para cuidar la salud y el bienestar de millones de personas”, aseguró el laboratorio.

An inhaled #COVID19 vaccine has been approved for emergency use in China, leading vaccine maker Chen Wei said yesterday on #PujiangInnovationForum. The nasal spray vaccine developed by her team and @CansinoBio requires just a fifth of the dose compared with the injectable vaccine pic.twitter.com/Grk9SCu2Mb

