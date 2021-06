La fuerza pública no es parte de este gobierno; el diálogo siempre es la vía: MBH

Staff/IMR

-El gobernador consideró que los hechos registrados el 1 de junio en Casa Aguayo fueron un amago al Gobierno del Estado

-Las fuerzas policiacas actuaron ante las agresiones hechas por parte de normalistas de Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos; no hubo violación a los derechos humanos, destacó

-Esta movilización tiene una connotación política por las elecciones del 6 de junio, agregó

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Al reiterar su respaldo a las normales rurales y a las manifestaciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta expresó que el uso de la fuerza pública no es una característica de su administración, pues ha quedado en claro que el diálogo es su prioridad para resolver cualquier tipo de demandas de las y los poblanos; en este caso, como las de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario consideró que los hechos registrados el 1 de junio en Casa Aguayo fueron un amago al Gobierno del Estado. Por esta razón, dijo, las fuerzas policiacas actuaron para detener las agresiones hechas por parte de normalistas de Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos. En este tema, aclaró que no hubo violación a los derechos humanos y en todo momento se procedió conforme a la ley.

“El uso de la fuerza no es de este gobierno, no es de este gobierno su medio, su táctica, su instrumento, no lo es, no es el uso de la fuerza, ni instrumento, ni táctica, ni forma de actuar, pero ayer fueron agredidas instalaciones del Gobierno; si no se hubiera actuado con la debida estrategia policial, el hecho pudo llegar a mayores”, indicó el titular del Ejecutivo.

Barbosa Huerta agregó que por los acontecimientos del 1 de junio fueron detenidas 43 personas, mismas que fueron llevadas a las instalaciones del C5 para emitir su declaración. Indicó que después de certificar su salud y realizar las acciones correspondientes, quedaron en libertad sujetas a los procedimientos de ley.

Recordó que todas las necesidades de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” están cubiertas, por lo que, consideró, la protesta del pasado martes forma parte de una estrategia nacional que tiene fines políticos de cara a la elección de este domingo 6 de junio.

Finalmente, instruyó al secretario de Educación en el estado, Melitón Lozano Pérez para entablar de manera inmediata una mesa de trabajo con las alumnas de la normal de Teteles y se resuelvan sus peticiones por la vía del diálogo, sin que estén presentes intermediarios o personas de organizaciones u otras instituciones.