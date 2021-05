Regresará el público a la Premier League

ADRENALINA

La Premier League anunció que las dos últimas jornadas de la temporada 2020/21 se disputarán con público en las gradas de los estadios, aunque únicamente con aficionados del club local y siempre de acuerdo al plan de desescalada impulsado por el Gobierno británico.

“Se espera que los aficionados puedan regresar a los estadios con aforos reducidos partir del 17 de mayo, a la espera de la decisión final del Gobierno sobre las condiciones previstas del Paso 3 (de desescalada), que se anunciará a más tardar el 10 de mayo”, apuntó la Premier.

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom

— Premier League (@premierleague) May 5, 2021