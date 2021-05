Liga MX: Qué equipos podrán tener público en sus estadios en Liguilla y repechaje

FUTBOL TOTAL

El próximo sábado iniciará el repechaje del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX y varios de los equipos que están en la fase final tendrán la “ventaja” de recibir público en sus estadios. A lo largo del certamen diversos clubes recibieron el permiso de abrir los inmuebles y ahora tendrán el apoyo de la afición en la fase final.

¿Qué estadios estarán abiertos en el repechaje?

El repechaje se juega a solo un partido en el estadio del equipo que finalizó en mejor posición en la tabla. En ese sentido, Santos, León, Atlas y Pachuca recibirán los juegos en casa y los cuatros tienen permiso para recibir público en las gradas.

El Estadio Corona abrió sus puertas el 7 de marzo para la Jornada 10 ante el Necaxa. Inicialmente abrió con el 40 por ciento de capacidad, pero posteriormente recibió permiso para incrementarlo con la disminución de casos en Torreón.

En cuanto al Estadio Nou Camp y el Estadio Hidalgo, también abrieron en marzo, el primero el lunes 15 contra Necaxa en la Jornada 11 y el segundo el jueves 18 ante Tigres en la Fecha 12; ambos con el 30 por ciento de aforo.

Finalmente, el Estadio Jalisco abrió el 3 de abril en la Jornada 13 contra Tijuana, al 25 por ciento de su capacidad.

Chivas, Tigres, Toluca y Querétaro también podrían recibir público en sus estadios, pero a menos que pasen a cuartos de final, sus aficiones no podrán ver en el estadio un juego de fase final.

¿Qué estadios estarán abiertos en Liguilla?

Cruz Azul y América, los dos mejores equipos de la fase regular, no podrán tener afición en el Estadio Azteca. Al menos no hasta ahora, pues en Ciudad de México no está permitido todavía. Sin embargo, hay esperanza de que después del repechaje el semáforo de la capital cambie.

Por otra parte, Puebla y Rayados de Monterrey también recibirán los juegos de vuelta en cuartos de final y en las tribunas podrán tener público que celebren un eventual pase a semifinales.

El Estadio Cuauhtémoc abrió apenas en la pasada Jornada 16 ante Pumas el pasado viernes 23 de abril, con un aforo del 30 por ciento. De modo que la Liguilla sería el segundo duelo “presencial” de la afición de la Franja.

En cuanto al Estadio BBVA, el regreso de la afición se dio en la Liga de Campeones de la Concacaf, el 15 de abril en la vuelta de los octavos de final. En la Liga MX, su primer juego con público fue ante Pachuca, en la Jornada 15 el 18 de abril.