Pandemia provocó los cierres de 250 mil escuelas y afectó a 30 millones de estudiantes en México

Staff/Rossi

Académicos del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO participan en una investigación internacional sobre el papel que han jugado los contenidos educativos por televisión en México en el contexto de pandemia.

La pandemia por Covid-19 provocó el cierre de 250 mil escuelas en México, y con ello se afectó la actividad escolar de más de 30 millones de estudiantes. Han sido muchos los esfuerzos por mantener el aprendizaje a distancia al afrontar retos tecnológicos, culturales y educativos nunca vistos, en medio de las desigualdades y rezagos educativos que también se han puesto en evidencia durante la emergencia sanitaria en el país.

Los investigadores David González, Sofía Paláu y Juan Larrosa, del Departamento de Estudios Socioculturales (Deso) del ITESO, estudiaron la iniciativa federal “Aprende en Casa II” como parte de un proyecto de investigación en colaboración con universidades de otras partes del mundo.

El objetivo del estudio es una evaluación de las políticas educativas con las que el gobierno mexicano ha respondido ante la pandemia, específicamente el programa de televisión abierta producido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mantener las clases en este contexto, a distancia.

“Estudiar esta iniciativa nos ofrece una posibilidad de pensar los desafíos de la educación y alfabetización mediática. Es una oportunidad para pensar los medios y el sistema educativo en México, en el que podemos identificar prioridades y dar pistas de cómo mejorar la práctica educativa en entornos virtuales”, detalló González, coordinador de este equipo de investigadores del ITESO.

El proyecto es parte de una iniciativa internacional en la que participan 23 académicos de universidades de Australia, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Francia, India, Inglaterra e Israel. La convocatoria fue realizada por el grupo de Alfabetización Mediática de la International Communication Association (ICA) y del Columbia College de Chicago.

El proyecto global se enfoca en cuatro ejes: aprendizaje formal e informal en situación pandémica, reflexión sobre los procesos pedagógicos, revisión de las políticas y la economía que afectan la educación en entornos virtuales, y problemáticas de justicia social como la desigualdad y la discriminación.

“Otros investigadores, por ejemplo, en Inglaterra, trabajan más en el eje de pedagogía, o los de Israel en cuestiones de cómo los estudiantes y sus padres afrontan la pandemia a partir de la interacción con otros medios no tradicionales para avanzar su educación primaria o secundaria”, apuntó el académico, quien es integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

De acuerdo con el investigador, los primeros dos ejes tienen que ver con la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje que acontece durante el contexto de alarma sanitaria y cómo lo viven los estudiantes y sus familias en términos de posibilidades de educación y tecnologías educativas.

Por su parte, el tercer eje busca dar cuenta de dos cuestiones: cómo ha sido la respuesta de los gobiernos ante la pandemia por Covid-19 y los desafíos de infraestructura que enfrentan los educadores en distintas latitudes del mundo.

Finalmente, el eje de la justicia social se enfoca en las brechas que la crisis ha revelado, entre ellas la diversidad cultural, de inclusión, equidad y desigualdad.

Para el estudio se analizaron dos semanas de producción de las 17 programadas en los canales de Televisa, Tv Azteca y Canal Once. Como parte de la metodología se hicieron análisis de texto y se trabajó sobre búsquedas cualitativas y cuantitativas.

Entre los resultados cuantitativos, el equipo de académicos contabilizó 120 horas semanales de contenidos educativos dirigidos a los niveles de educación básica, cuya repetición en otros horarios dan un total de 205 horas de transmisión a la semana. Cuarenta y nueve por ciento de los contenidos corresponde a clases de español, matemáticas, artes y civismo, y son facilitados por 104 docentes.

Por ahora, las primeras impresiones del capítulo de México ya se encuentran plasmadas en el artículo titulado “Educational TV in Mexico during Covid- 19: the case of Aprende en casa II”, que se encuentra en proceso de dictamen para publicarse próximamente junto con los manuscritos de los otros países participantes en el proyecto para contrastar hallazgos entre las distintas latitudes.

“Este esfuerzo implica más que un estudio, es también la colaboración y generación de conocimientos con colegas dentro y fuera de la universidad, que permite abonar a la discusión mundial sobre lo que sucede durante la pandemia en cuanto a educación y cultura”, concluyó el académico.