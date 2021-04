México envía condolencias por la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo

Quién

El Palacio de Buckingham anunció durante la mañana (tiempo de Gran Bretaña) la muerte, a los 99 años, de su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien se convirtió en el consorte más longevo en acompañar a una monarca del Reino Unido, Isabel II.

‘Es con profundo pesar que su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. La familia real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida’, se lee en las cuentas oficiales británicas.

México ha enviado sus condolencia a la Casa de Windsor, a través del Twitter del titular de las relaciones diplomáticas de nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard escribió: ‘Lamento el fallecimiento de su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

‘A nombre del Gobierno y el pueblo de México expreso nuestras sinceras condolencias a la reina Isabel II de Inglaterra, a familiares y amigos así como al gran pueblo británico. Descanse en paz’, agregó en la red social del ave azul el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para finalizar su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del ‘royal’: ‘Terminó enviando un pésame a familiares y amigos del Reino Unido por la muerte del príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra’.

El primer ministro Boris Johnson también utilizó Twitter para expresar su pésame a la soberana: ‘En cualquier medida, el príncipe Felipe tuvo una vida extraordinaria —como héroe naval de la Segunda Guerra Mundial, así como el hombre que inspiró a miles de jóvenes a través del Premio Duque de Edimburgo.

‘Pero sobre todo como el leal consorte de su majestad la reina. Nuestros pensamientos están con su majestad y su familia, quienes han perdido no sólo una muy amada y respetada figura pública, sino un esposo devoto y a un amoroso y orgulloso papá, abuelo y bisabuelo’, se puede leer en la publicación.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021