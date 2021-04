Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders: la millonaria apuesta que hará Chris Eubank Jr a favor del mexicano

BOLAVIP

Chris Eubank Jr cree que Canelo Álvarez noqueará a Billy Joe Saunders. Incluso apostará 10 mil libras por ello.

La expectativa creada en torno al combate que mantendrán Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders el próximo 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, es gigante. Será uno de los eventos deportivos con más público desde que comenzó la pandemia del COVID-19.

De cara al evento, que significará un escollo más para el mexicano en su objetivo de finalizar este año como el campeón mundial indiscutible de las 168 libras, Chris Eubank Jr auguró un cómodo triunfo para el Canelo.

“Lastimarán a Saunders. Voy a apostar 10.000 libras a que Canelo lo noqueará, que es lo que creo que va a pasar”, señaló el pugilista británico, que sabe lo que es enfrentarse a Billy, en una entrevista con talkSPORT.

Por otra parte, Next Gen aseguró que no ve una mejora en el excampeón mundial de los pesos medianos de la OMB: “Hay distintos niveles. No creo que Saunders haya mejorado desde que me enfrentó a mí. Sigue siendo el mismo, a diferencia mía”.

“Saunders no tiene lo que se necesita para vencer al Canelo. Yo sí lo tengo y conozco la forma. Estoy seguro de que tendré una oportunidad en los próximos años”, agregó.