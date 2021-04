Cruz Azul y América debutarán en la Concachampions con cuadro alterno

AS

El calendario se aprieta para América, Cruz Azul, León y Monterrey por su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf. Al menos tres equipos debutarán en el torneo de la zona en calidad de visitante y ante ello, Águilas y Cementeros jugarán con un cuadro alterno sus respectivos partidos.

Cruz Azul ya hizo el viaje a República Dominicana, donde enfrentará al Arcahaie este martes 6 de abril. Para este partido, Juan Reynoso, técnico de la Máquina, optó por convocar a distintos futbolistas de las fuerzas básicas y dejar en la Ciudad de México a elementos titulares como Pablo Aguilar, Jesús Corona, ‘Cata’ Domínguez, Juan Escobar, Ignacio Rivero, Orbelín Pineda, Luis Romo y ‘Cabecita’ Rodríguez.

La Máquina es el líder general del Guardianes 2021 y en la jornada 14 buscará llegar a 12 victorias consecutivas para igualar el récord de León y Necaxa, quienes son los únicos del futbol mexicano que pueden presumir de ligar tantas victorias. Cruz Azul querrá alcanzar dicha cifra ante Chivas y posteriormente romper la marca contra el América en la jornada 14.

Quien le sigue los talones a Cruz Azul en el actual torneo de la Liga MX es el América. El equipo de Solari liga seis triunfos en el Guardianes 2021 y al igual que la Máquina, también hará su presentación en la Concachampions con un cuadro alternativo.

Semanas atrás, Santiago Baños, presidente deportivo del América, reveló que las Águilas no presentarán a sus mejores elementos en la Concacaf, pues considera que el torneo les ‘quita’, por lo que su prioridad es la Liga MX.

“La Liga (primera prioridad), nos debemos a nuestra Liga, después de eso es un volado; la Concachampions nos quita, el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo, económicamente no hay nada, no es una prioridad, hemos pensado en algunos partidos ir con un cuadro alterno, solo nos afecta, se juntan los partidos, se arriesga a los jugadores… la Copa Oro se encima con el inicio de la Liga, los Olímpicos, la Copa Oro y después la Concachampions” dijo.

El equipo de Santiago Solari viajará a Honduras para jugar ante el Olimpia el miércoles 7 de abril.

Monterrey y León, también jugarán la Concachampions

En un lapso de 14 días, los Rayados jugarán cinco cotejos entre Concacaf y Liga MX. El jueves 8 de abril enfrentarán al Atlético Pantoja en República Dominicana, tres días después jugarán ante Toluca en el Nemesio Diez, posteriormente, cuatro días después, recibirán al Atlético Pantoja en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions y cerrarán esta serie de partidos frente a Pachuca y Chivas en la Liga MX.

El cuadro de Javier Aguirre se practicó las pruebas de Covid-19 previo a realizar el viaje a República Dominicana. Por su parte, León no viajará esta semana pues recibirá al Toronto FC el miércoles 7 de abril. Su técnico, Ignacio Ambriz, aseguró que la ‘Fiera’ tiene sed revancha en este torneo, luego de que en la edición anterior fue eliminado en octavos de final por el LAFC